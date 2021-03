La showrunner Krista Vernoff ha rinnovato il suo contratto pluriennale con ABC Signature e ciò vuol dire che Grey’s Anatomy 18 è molto più vicina. Il rinnovo dello storico medical drama di ABC passa attraverso quello dei contratti con la sua showrunner e i membri del cast principale: con l’accordo per ulteriori due anni siglato da Vernoff e la sua società di produzione Trip the Light Productions, la strada verso Grey’s Anatomy 18 è ormai spianata.

La Vernoff, che solo qualche settimana fa si era detta incerta sul rinnovo di Grey’s Anatomy 18, ha messo il primo tassello per il completamento del puzzle: ora, come fa notare Deadline, “mancano i rinnovi dei contratti con i membri del cast originale Ellen Pompeo, Chandra Wilson e James Pickens Jr.“, che potrebbero arrivare a breve visto che “i negoziati con il trio continuano, e ci sono stati segnali promettenti, con la Pompeo che si ritiene sia vicina ad un accordo“. E come più volte ribadito dalla creatrice e dalle altre produttrici esecutive dello show, se c’è la Pompeo c’è Grey’s Anatomy.

La produzione di Grey’s Anatomy 18 sembra dunque più che probabile e l’annuncio del rinnovo è atteso questa primavera. La Vernoff è attualmente showrunner sia di Grey’s Anatomy che dello spin-off Station 19, entrambe in onda nel giovedì sera di ABC tradizionalmente riservato alle produzioni della ShondaLand di Shonda Rhimes. Inoltre è anche showrunner della nuova serie Rebel, ispirata alla storia di Erin Brockovich, con Katey Sagal: il nuovo show si unirà agli altri due da giovedì 8 aprile, per un totale di tre serie tutte guidate dalla creatività della Vernoff.

Dana Walden, presidente dell’intrattenimento per Walt Disney Television che ha acquisito ABC, ha annunciato la notizia senza riferimenti a Grey’s Anatomy 18, ma sottolineando i meriti della Vernoff che stanno alla base della longeva collaborazione con ABC Signature.

Krista Vernoff è una superstar che fa sembrare il compito quasi impossibile di dirigere tre spettacoli una mole ragionevole di lavoro. Sono onestamente in soggezione davanti a lei. Tutti in studio e in rete sono grati per l’enorme lavoro che ha fatto negli incredibili spettacoli di Shondaland, e siamo orgogliosi di lanciare la prima creazione di Krista, Rebel, su ABC tra due settimane. L’ottimismo, la curiosità intellettuale e la ricerca della giustizia sociale incarnate nel personaggio del titolo sono tratti che potrebbero facilmente applicarsi alla stessa Krista, e queste sono solo alcune delle qualità che ci fanno sentire fortunati a lavorare con lei ogni giorno.

I successi della Vernoff includono anche il primo spin-off di Grey’s Anatomy, Private Practice, e le serie Shameless e Streghe.