Dal Sanremo senza pubblico al Sanremo senza cantanti, passando per il Sanremo senza teatro Ariston, ci si mette anche Vittorio Sgarbi che nelle scorse ore ha twittato con ironia.

“Se proprio vogliamo dirla tutta, Sanremo si può fare anche senza cantanti”, le parole di Sgarbi, seguite dalla motivazione di una simile affermazione: “Per il bene della musica”.

26 i cantanti in gara solo nella categoria dei Campioni, pochi quelli conosciuti al grande pubblico del mainstream, alcuni quelli che strizzano l’occhio ai più giovani, diversi quelli seguiti da una manciata di persone che nella loro breve vita artistica non si sono mai esibiti neanche in uno scantinato.

Politico, opinionista e personaggio televisivo, Vittorio Sgarbi non poteva esimersi dal commentare con ironia le questioni del giorno legate al Festival della Canzone Italiana. La Rai ha comunicato qualche ora fa che il Festival numero 71 rinuncerà al pubblico: in sala non ci saranno persone paganti né invitati e neanche il pubblico di figurati, come invece sembrava potesse essere.

Il Teatro Ariston completamente vuoto accoglierà le esibizioni dei 26 cantanti in gara che per Sgarbi potrebbero tranquillamente non esserci “per il bene della musica”. evidentemente neanche lui ha concordato con alcune delle scelte artistiche di Amadeus, alla direzione artistica del Festival numero 71.

Se non stupiscono le parole polemiche di Sgarbi su Sanremo, ciò che stupisce è invece l’enorme mole di like e di commenti che ha ottenuto il suo messaggio. In molti concordano con lui e sostengono la sua idea legata al cast, poco interessante almeno sulla carta, di Sanremo 2021.

Amadeus dovrà rifarsi con gli ospiti. In lizza Elodie, Achille Lauro, Ornella Vanoni, Giorgia e molti altri. Chissà se gli Abba accetteranno l’invito di tornare in Italia per esibirsi dinanzi ad una platea vuota.