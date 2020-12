Mancano ormai solo poche ore all’annuncio dei cantanti di Sanremo 2021. Chi parteciperà al Festival della Canzone Italiana nell’edizione numero 71 in scena a marzo? Lo scopriremo stasera, in diretta su Rai1, nella finalissima di Sanremo Giovani.

Amadeus condurrà la finale della gara Giovani che porterà ad annunciare gli 8 della categoria delle Nuove Proposte, 6 provenienti da AmaSanremo e 2 provenienti da Area Sanremo.



Contestualmente, verranno annunciati anche i Big, coloro che parteciperanno al Festival di Sanremo 2021 nella categoria dei Campioni. Saranno in totale 26, 2 in più rispetto allo scorso anno. Chi sicuramente non ci sarà.

Tutti i cantanti di Sanremo 2021 – Campioni e Nuove Proposte – verranno dunque comunicati ufficialmente oggi, dalle ore 21.20, in diretta su Rai1, con largo anticipo rispetto all’avvio della kermesse canora.



Il Festival numero 71 è infatti posticipato di circa un mese. Rispetto alle tradizionali date di febbraio, va in scena da martedì 2 a sabato 6 marzo 2021.

Il meccanismo della serata di oggi, in diretta dal Casinò di Sanremo, prevede l’esibizione dei finalisti di AmaSanremo intervallate dall’annuncio dei nomi dei Campioni in gara, tutti presenti a Sanremo. I Big di Sanremo 2021 verranno svelati a gruppi e verrà svelato anche il titolo del brano in gara.

La scaletta di Sanremo 2021 e il nuovo regolamento svelano che non sono previste eliminazioni tra i Big: in 26 si esibiranno nelle prime due serate e in 26 arriveranno alla puntata finale di sabato 6 marzo. A proposito dei Campioni selezionati, il direttore artistico Amadeus ha anticipato che la quota giovani tra i Big sarà molto alta. In gara troveremo tanti giovani protagonisti della musica che vengono considerati Big nonostante la giovane età, complici i risultati già conseguiti nel corso della loro breve carriera.

I Campioni di Sanremo 2021 (Big)

Le Nuove Proposte di Sanremo 2021 (Giovani)