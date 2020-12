Amadeus annuncia i primi ospiti di Sanremo 2021. Sul palco del Teatro Ariston ci saranno Achille Lauro ed Elodie Di Patrizi ma anche Ibrahimovic.

“Elodie sarà con me, sarà una delle donne del festival. Lauro ci regalerà cinque quadri”, anticipa il direttore artistico dell’edizione numero 71 del Festival di Sanremo.

Dopo le anticipazioni degli scorsi giorni, Amadeus conferma in via ufficiale le voci che si erano già sparse a macchia d’olio in rete. Al suo fianco ci sarà Elodie Di Patrizi, una delle donne che calcherà il palco del Festival di Sanremo da co-conduttrice. “L’anno scorso era in gara, stavolta sarà co-conduttrice per una sera. Ha un pubblico fortissimo, è bella, spiritosa, divertente, ironica”, spiega Amadeus nel motivare la sua decisione.

Il secondo ospite annunciato è Achille Lauro, che sarà all’Ariston per cinque quadri in ognuna delle serate sanremesi.

“Achille Lauro sarà ospite fisso: ci regalerà cinque quadri, uno per ogni serata”, le parole del conduttore che accoglierà sul palco anche Zlatan Ibrahimovic “senza saltare nessuna partita del Milan”, assicura. Sono questi, dunque, i primi nomi degli ospiti di Sanremo 2021 che emergono nella giornata odierna. Per gli altri bisognerà attendere il mese di gennaio quando il direttore artistico metterà mano al cast considerando che il tempo a favore degli ospiti sarà notevolmente ridotto a causa dell’incremento dei nomi in gara nella categoria dei Campioni.

Con 26 Big all’Ariston e nessuna eliminazione fino alla serata conclusiva del Festival, il tempo a disposizione degli ospiti non sarà quello degli scorsi anni e molti meno saranno i personaggi attesi a Sanremo per l’edizione numero 71 della kermesse canora ancora in fase organizzativa.

In Rai si lavora ad un’edizione anti Covid e si prende in considerazione l’ipotesi di una nave da utilizzare per gli alloggi del pubblico e dei cantanti, categoricamente bocciata dal sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri.