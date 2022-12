Pippo Baudo è morto? Certamente no, ma per un attimo il critico d’arte Vittorio Sgarbi ha fatto calare il gelo nel salotto di Oggi è Un Altro Giorno, il format condotto da Serena Bortone per mamma Rai.

Nell’ospitata di oggi, Vittorio Sgarbi ha ripercorso la sua carriera e ha ricordato gli spettacoli con Raffaella Carrà e, soprattutto, Pippo Baudo. Proprio da Baudo, ad esempio, Sgarbi litigò pesantamente con Roberto D’Agostino al quale diede del “volgare mascalzone”, ma tutti ricordiamo l’escalation di dissapori tra i due personaggi che culminò con il famoso schiaffo dato in diretta negli studi di Giuliano Ferrara.

Ad un certo punto, però, Vittorio Sgarbi ha gelato lo studio: “Pippo Baudo è scomparso da poco mi pare… è scomparso o no? È vivo? Siamo sicuri? Me lo hanno detto ieri“.

Dopo un vistoso imbarazzo dei presenti, Serena Bortone ha replicato: “Ma smettila, certo che è vivo! Diciamo che gli allunghiamo la vita”. A quel punto il critico d’arte ha concluso: “Per fortuna, è una notizia che ho letto veramente”. Come sostiene TVBlog, Sgarbi potrebbe essere incappato in qualche fake news, una delle quali era stata oggetto di un nostro articolo.

Fake news subito rientrata, gaffe subito chiarita: Pippo Baudo è vivo e il suo nome non sarà nel lungo elenco di scomparse eccellenti che hanno intasato la lista degli addii di fine anno.

Dopo la gaffe, Vittorio Sgarbi ha ricordato la compianta Raffaella Carrà:

“La sua televisione era senza errori, era impossibile litigare con lei. Le poche volte che io ho fatto una tv un po’ distruttiva da lei siamo stati scomunicati dal Papa. Era stupita che io potessi creare disordine”.

Pippo Baudo farà qualche dichiarazione pubblica per confermare che sia vivo? Non c’è bisogno, il suo nome è troppo importante per far passare inosservata la notizia della sua scomparsa.

