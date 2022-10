Sono parole piene di stima e affetto, quelle espresse da Vittorio Sgarbi su Morgan in un video riproposto dallo stesso cantautore brianzolo sui social.

Sgarbi e Marco Castoldi sono uniti da una profonda amicizia, e non sono mancate le occasioni in cui i due hanno tenuto insieme spettacoli di approfondimento e condiviso pensieri sull’attualità. Ancora, non è mai mancato il reciproco supporto anche per le rispettive carriere, con Morgan che ha più volte sostenuto la possibilità di vedere Sgarbi al Ministero della Cultura e dello Spettacolo e il critico d’arte che più volte lo ha proposto come assessore alla Cultura.

Nel nuovo video di Vittorio Sgarbi ripubblicato da Morgan, il critico d’arte ripercorre le tappe della loro amicizia. “L’ho conosciuto 20 anni fa”, dice Sgarbi citando i Bluvertigo e quel momento in cui Castoldi si è progressivamente allontanato dal progetto. Lo fa, Sgarbi, omaggiando il nuovo libro di Morgan, Parole D’aMorgan in cui il cantautore si racconta attraverso parole d’amore e poesie.

Alla ricostruzione del loro incontro, avvenuto a Parma durante la presentazione di un libro, Sgarbi aggiunge la propria fiducia: “Ogni volta che penso di cambiare il mondo, penso sempre di suggerirlo come assessore alla Cultura”. A quel punto Sgarbi confessa che molto spesso, quando sente il bisogno di uno scambio con un amico, telefona a Morgan anche nel cuore della notte.

Quindi il critico d’arte risponde a tutti coloro che ritengono Morgan “strano” e “bizzarro”, anche “fuori controllo”, opinioni che hanno ritrovato vigore dopo l’incidente di Sanremo con Bugo. “È una delle persone più lucide che conosca”, dice, “anche quando sembra che perda il controllo”.

Sottilmente, Sgarbi sembra citare un verso de La Crisi dei Bluvertigo: “Molto spesso una crisi è tutt’altro che folle, è un eccesso di lucidità”.

Il pensiero di Sgarbi su Morgan viene commentato dal diretto interessato con queste parole:

“Grazie, Vittorio, per questo messaggio chiaro e comprensibile, nonostante il mondo attorno faccia rumore, le tue parole si sentono perché stanno più in alto e vanno più in fondo. Sgarbi Ministro della Cultura, e l’Italia vola”.

Continua a leggere su optimagazine.com