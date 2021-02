Niente pubblico in teatro e niente eventi collaterali. Dimenticate i turisti e i fan che affollano le strade della cittadina ligure: stavolta a Sanremo non ci sarà molto movimento né movida, colpa del covid-19.

La decisione è ormai stata presa: il Festival resta a Sanremo ma senza pubblico in sala. Il Teatro Ariston di Sanremo non ce l’ha fatta a passare per uno studio televisivo e la direzione artistica del Festival si vede costretta a rinunciare alla presenza del pubblico, figuranti o meno, onde evitare di incappare in beghe penali.

Tante le ipotesi a proposito dell’effettivo svolgimento del Festival di Sanremo, da subito a rischio. Dopo il posticipo delle date da febbraio a marzo (Sanremo 2021 si terrà dal 2 al 6), si ipotizzava un nuovo slittamento, di un paio di settimane o al mese di aprile.

Dopo le questioni sulle date è stata la volta di quelle sul pubblico che avrebbe dovuto presenziare. Un Ariston vuoto non era ipotizzabile da Amadeus inizialmente e il direttore artistico della kermesse aveva addirittura minacciato di mollare l’incarico, salvo poi rimangiarsi tutto. Il pubblico non ci sarà al Festival di Sanremo 2021, Amadeus sì.

Ci sarà pure Fiorello, stando a quanto è noto. Anche il comico aveva sollevato perplessità a proposito dell’assenza del pubblico: per un personaggio chiamato all’intervento di comicità sarà, sicuramente, difficile tenere il palco senza poter scrutare le reazioni dei presenti.

Presente a questo Festival di Sanremo anche il rapper Fedez, in gara con Francesca Michielin. La Rai si è espressa dopo lo spoiler del brano sui social e ha deciso di non espellere Fedez consentendogli di proseguire il percorso verso la kermesse canora.

L’ipotesi dello spostamento del Festival a Milano ha tenuto banco solo per poche ore. Non sarebbe il Festival di Sanremo se si tenesse al Forum di Assago, motivo per cui la cittadina ligure rimarrà la location del 71° Festival della canzone italiana.