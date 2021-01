Ci saranno anche gli Abba a Sanremo 2021, probabilmente. La direzione artistica del Festival è al lavoro per portare sul palco del Teatro Ariston il gruppo musicale pop svedese, che potrebbe essere tra ai pochissimi ospiti internazionali della kermesse canora, in epoca covid.

Portare gli Abba a Sanremo 2021 è ufficialmente uno dei principali interessi di Amadeus sul fronte degli ospiti. Una volta svelato, infatti, l’elenco dei 26 Campioni in gara, la direzione artistica sanremese lavora speditamente per comporre il gruppo degli ospiti che calcerà il palco del Teatro Ariston.

Il nome degli Abba non è di certo tra i primi emersi. A Sanremo 2021 ci saranno Achille Lauro ed Elodie Di Patrizi ma anche il calciatore del Milan Ibrahimovic.



Sul fronte degli ospiti musicali, si aggiunge oggi un nome, per ora solo un’indiscrezione priva di certezze. Amadeus sta lavorando molto affinché gli Abba a Sanremo 2021 possano essere tra i super ospiti in una delle cinque serate in diretta su Rai1 dalla cittadina ligure.

Se ne parla nel programma di Radio2 Sanremo Di Sabato, condotto da Monica Marangoni, e lo riferisce l’agenzia di stampa Ansa.

Non è la prima volta che Amadeus punta sulle band che hanno fatto la storia della musica. Lo scorso anno optò per l’ospitata dell’attesa reunion dei Ricchi E Poveri e il 2021 potrebbe essere l’anno giusto per riaccogliere gli Abba in Italia. Il gruppo avrebbe già la scaletta giusta per il set sanremese e potrebbe presentare sul palco del Teatro Ariston hit indimenticabili come Mamma Mia e Waterloo, che hanno contribuito notevolmente al loro grande successo in termini di vendite, per far cantare l’intero teatro e il pubblico da casa.

Il 15 marzo 2010 sono stati inseriti anche nella Rock and Roll Hall of Fame e vengono ricordati come il primo gruppo non anglofono in Europa a raggiungere la posizione numero 1 anche nei Paesi anglofoni.