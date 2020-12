Entro la fine dell’anno avrà anche lei il suo show sulla piattaforma: dopo i documentari di Lady Gaga, Taylor Swift, Shawn Mendes, Beyoncé ed altri, arriva il primo progetto di Ariana Grande su Netflix, dal titolo Excuse Me, I Love You. Lo ha annunciato la stessa popstar sui social, prima tra le righe pubblicando alcune immagini dello Sweetener World Tour e taggando Netflix, poi con una lettera aperta su Instagram per parlare del progetto.

Lo show di Ariana Grande su Netflix debutterà sulla piattaforma il 21 dicembre. un anno dopo la fine di quello che è stato l’ultimo tour della cantante, dedicato ad entrambi gli album Sweetener e Thank U, Next.

Questo film-concerto di Ariana Grande su Netflix conterrà immagini dal concerto di Londra dello Sweetener World Tour, composto da 101 spettacoli realizzati in gran parte in Nord America ma anche in Europa (nessuna tappa in Italia, però). Inoltre, la Grande mostrerà il dietro le quinte dello spettacolo, condividendo col pubblico momenti inediti dal backstage. Il trailer è atteso il 10 dicembre.

Nell’annuncio della popstar, l’approdo di Ariana Grande su Netflix è presentato come un modo per ringraziare il pubblico che in meno di un decennio l’ha resa l’artista femminile più ascoltata su Spotify e una popstar da primo posto in classifica con quasi tutti i suoi album in studio, battendo record storici detenuti nientemeno che dai Beatles. Nel finale della sua lettera si scorge anche un accenno all’idea di prendersi una piccola pausa dopo aver pubblicato tre album in tre anni (l’ultimo, Positions, ha debuttato solo lo scorso ottobre) e svariate collaborazioni come quelle con Lady Gaga e Justin Bieber.

Il 21 dicembre, un anno dopo la chiusura, arriverà a casa vostra lo ‘Sweetener World Tour’. Lo lancio come una lettera d’amore a tutti voi, per celebrare tutto ciò che abbiamo condiviso negli ultimi anni. So che questo progetto cattura solo una piccola parte di un tour (senza includere le altre centinaia di spettacoli e momenti che abbiamo condiviso negli ultimi sei o sette anni…), ma volevo ringraziarvi per avermi dimostrato più di quanto avessi mai sognato in questa vita. Fare musica è stato tutto quello che so fare o che mi sia data da fare costantemente per molto tempo. Sebbene il mio cuore sia ansioso di cambiare ritmo, vorrei esprimere ancora una volta quanto sono eternamente grata. Ho imparato, visto e sentito molto. È stato un onore condividere così tanto di questa vita con voi. “Excuse Me, I Love You il 21 dicembre. Trailer, domani” I Love YOu

Lo show di Ariana Grande su Netflix sarà disponibile anche in Italia, dal 21 dicembre per tutti gli abbonati alla piattaforma