Un tour di Ariana Grande per Positions, il suo sesto album in studio pubblicato lo scorso 30 ottobre, non è all’ordine del giorno. Nessuna previsione nemmeno per il prossimo anno: la popstar non vuole correre rischi e prevede di non tornare in scena per oltre un anno.

Con un album che si appresta a debuttare in prima posizione nella classifica americana e non solo, la cantante ha deciso di non promuovere il suo nuovo progetto dal vivo, almeno finché non sarà certa di poterlo fare in sicurezza: per questa lodevole motivazione un nuovo tour di Ariana Grande è da escludersi almeno fino al 2022.

La sua ultima volta dal vivo, con lo Sweetener Tour, è stata nel 2019: la popstar ha girato il mondo – ma non è passata dall’Italia – con lo show dedicato ai due album Sweetener e thank u, next, rilasciati a meno di un anno di distanza tra l’estate del 2018 e il febbraio successivo. Ora, però, non ci sono previsioni per un Positions Tour di Ariana Grande: è il momento di restare a casa ed evitare di viaggiare e movimentare masse di persone negli stadi.

In un’intervista per il canale Zach Sang Show su Youtube, la popstar ha detto chiaro e tondo che non intende tornare in concerto il prossimo anno, perché non ritiene realistiche le previsioni di un ritorno alla normalità per la prossima estate, quando presumibilmente ci sarà un vaccino che avrà frenato l’epidemia. E ha perfino bacchettato i colleghi che invece continuano a rimandare i loro concerti illudendo il pubblico che potranno essere realizzati il prossimo anno.

Non credo che la gente potrà andare in tour prima del 2022. Non la vedo come una possibilità e non mi sento al sicuro, non voglio mettere in pericolo i miei fan. Non penso che sia sicuro, con lo stato in cui versa il mondo in questo momento, non è sicuro per le persone viaggiare e andare agli spettacoli. Non è realistico. Non so perché la gente faccia finta che i loro tour stiano per essere realizzati, li rimandano all’estate e penso: ‘Ah, buona fortuna!’.

C’è però una buona notizia. Dopo la felice esperienza dello Sweetener World Tour con cui ha promosso due album insieme, la popstar lancia l’idea di un altro tour unico per due dischi: che abbia già in cantiere il successore di Positions?

Mi è piaciuto fare gli album ‘Sweetener’ e ‘thank u, next’ e fare il tour insieme. Quindi, forse, quando uscirà il prossimo e quando la pandemia migliorerà, sarà un buon momento per pensarci.