Il duetto di Lady Gaga e Ariana Grande Rain On Me è il nuovo singolo da Chromatica ed esce a maggio

Alla fine il tanto auspicato duetto di Lady Gaga e Ariana Grande diventa anche un singolo: Rain On Me non è solo uno dei brani più attesi dai rispettivi seguaci delle due dive del pop, ma è di fatto anche il secondo estratto dall’album Chromatica ed entrerà in rotazione una settimana prima dell’uscita del disco.

Lo ha annunciato la stessa Germanotta pubblicando sui suoi canali social la copertina del duetto e dando appuntamento al 22 maggio per l’uscita di Rain on Me: il duetto di Lady Gaga e Ariana Grande anticipa dunque di una settimana l’arrivo di Chromatica che esce il 29 maggio, dopo essere stato posticipato rispetto al progetto iniziale di pubblicazione ad aprile.

Il primo duetto di Lady Gaga e Ariana Grande

Rain on Me fa seguito a Stupid Love, l’unico singolo apripista del nuovo album di Lady Gaga, visto che poco dopo il suo debutto la promozione del disco è stata interrotta a causa dell’emergenza Coronavirus e la popstar si è dedicata ad una raccolta fondi per l’Organizzazione Mondiale della Sanità: tramite Global Citizen e con un concerto all star da casa, Gaga ha raccolto oltre 100 milioni di dollari per far fronte alla pandemia, da destinare a dispositivi medici e di sicurezza, test di laboratorio e ricerca sul vaccino per il Covid-19.

Ora però è tempo di riprendere la promozione di Chromatica, che esce in tutto il mondo e in diversi formati, da quello classico al vinile e perfino in versione “cassette”, oltre che naturalmente in digitale. Oltre al duetto di Lady Gaga e Ariana Grande, la prima collaborazione per le due popstar, nella tracklist di Chromatica figurano anche altre due partnership, Sour Candy feat. BLACKPINK e Sine From Above feat. Elton John.

L’uscita del duetto di Lady Gaga e Ariana Grande

Rain On Me sarà disponibile in streaming su tutte le piattaforme, in tutti gli store per il download e in rotazione radiofonica dal 22 maggio. La cover del singolo riprende gli elementi in stile rock anni ’80 delle precedenti immagini promozionali dell’album e mostra Gaga in primo piano con la Grande sullo sfondo.

Nel giorno del debutto del singolo dovrebbe uscire anche il video ufficiale, che sarebbe stato girato prima del lockdown dalle due popstar, con una mega-produzione ad alto budget.