I Kingsman – con la loro dissacrante ironia – tornano in azione, questa volta in una missione internazionale. Kingsman: Il Cerchio D’Oro andrà in onda stasera, 16 novembre, su Rai 2 alle 21:20. Dopo il successo del primo capitolo, Matthew Vaughn – con alle spalle un discreto curriculum – è tornato a dirigere un nuovo film d’azione che riprende i temi del lungometraggio precedente, introducendo però nuovi personaggi.

La trama di Kingsman: Il cerchio d’oro

Kingsman: Il Cerchio D’Oro è ambientato un anno dopo rispetto alla conclusione di Kingsman – Secret Service. Gary “Eggsy” Unwin – dopo aver sconfitto Richmond Valentine – entra a tutti gli effetti a far parte dei Kingsman, associazione di intelligence segreta inglese. Il ragazzo decide di prendere il nome del suo defunto mentore, Harry Hart “Galahad”, e intraprende una relazione con la Principessa di Svezia.

Eggsy, dopo essere uscito dalla sede dell’intelligence, viene attaccato da Charlie Hesketh, un viziato candidato respinto. Questo individuo, in seguito ad alcune lesioni, è stato costretto a sostituire il proprio braccio con un arto robotico. Inizia quindi un frenetico inseguimento, ma il protagonista riesce a liberarsi. Nel frattempo, Charlie utilizza usa il braccio robotico per rubare alcuni dati dal computer dell’agente. In questo modo, Poppy Adams – la perfida leader di un cartello della droga – scopre il luogo in cui gli agenti si riuniscono e distrugge il quartiere generale.

Quasi tutti gli agenti perdono la vita, tranne Merlino ed Eggsy. I due, per affrontare questo nuovo pericolo, decidono di abbandonare il Regno Unito e di cercare l’agenzia statunitense riconosciuta come Statesman.

Il cast del film stasera in TV

Come già successo nel primo capitolo, il cast di Kingsman: Il Cerchio D’Oro – stasera in TV – è composto da diversi celebri attori. Taron Egerton, dopo l’ottima performance nel precedente film, interpreta nuovamente Gary “Eggsy” Unwin. Durante i prossimi mesi, rivedremo questo attore nei panni di Elton John nel film Rocketman.

L’attrice Premio Oscar Julianne Moore (Still Alice, Crazy, Stupid, Love, Maps To The Stars e Hannibal) è Poppy Adams, la nuova e perfida rivale del gruppo di spie. Channing Tatum (La Truffa Dei Logan, Ave, Cesare! e The Hateful Eight) presta il volto a Tequila, un agente degli Statesman. Il Premio Oscar Jeff Bridges (Crazy Heart, Il Grinta, Starman e Il Grande Lebowski) interpreta Champagne. A sorpresa, dopo i fatti del primo capitolo, ritorna anche Colin Firth (nei panni di Harry Hart).

Gli altri membri del cast sono: Halle Berry, Pedro Pascal, Mark Strong, Sophie Cookson, Vinnie Jones, Elton John (nei panni di sé stesso), Hanna Alström, Poppy Delevingne e Edward Holcroft. Dietro la macchina da presa troviamo ancora una volta Matthew Vaughn, regista del primo capitolo, di X-Men – L’Inizio e Kick-Ass. La pellicola è liberamente tratta dalla miniserie a fumetti The Secret Service, di Mark Millar e Dave Gibbons.

Un ritorno “esplosivo”

Dopo il successo del primo capitolo, che ha convinto il pubblico, gli eleganti agenti segreti tornano in un nuovo spy movie sopra le righe. I primi minuti del film si presentano come un vero e proprio nuovo inizio: l’intero quartiere generale dei Kingsman viene disintegrato. I superstiti non rimangono a guardare e decidono di cercare i “cugini” statunitensi.

Gli Statesman – con il loro stile country, una divertente performance canora e i nomi ispirati ad alcune bevande alcoliche – si oppongono all’eleganza dei Kingsman, introducendo un nuovo e vivace cast. Durante le folli acrobazie, i personaggi sono visivamente divertiti e spaventati, coinvolgendo gli spettatori.

Come successo nel primo film, le scene di questo spy movie sono spesso evidentemente finte e assurde: la produzione non cerca volutamente la verosimiglianza. Questo non si traduce come un difetto, bensì come una scelta stilistica. La saga cinematografica Kingsman si presenta come una parodia dei classici film di spionaggio, affiancando le scene d’azione ad alcune divertenti battute. Il film occupa quindi lo spazio kitsch lasciato vuoto dagli ultimi film della saga di 007.

Protagonisti indiscussi sono gli effetti speciali esagerati e le incredibili acrobazie. Alcuni momenti decisamente sanguinolenti e i numerosi doppi sensi rendono questo lungometraggio adatto a un pubblico composto da adulti.

Matthew Vaughn – con questo secondo capitolo – è riuscito a replicare la ricetta del successo utilizzata nel primo film, introducendo nuovi personaggi interpretati da bravissimi attori. La saga non è finita: il prequel The King’s Man – Le Origini arriverà durante il 2021.