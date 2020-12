Lo scrittore britannico John Le Carré è morto a 89 anni, nella notte tra il 13 e il 14 dicembre, a causa di una polmonite, non collegata al Covid-19. Jonny Geller, suo agente negli ultimi 15 anni, ne ha dato la notizia commentando la perdita di un indiscusso gigante della letteratura inglese, un autore che ha definito l’era della guerra fredda e ha sempre messo la verità davanti al potere. La sua perdita, ha proseguito Geller, colpirà tutti gli amanti dei libri e chiunque si interessi alla condizione umana. Abbiamo perso una figura fondamentale della letteratura inglese, un uomo di grande arguzia, gentilezza, homour e intelligenza. Io ho perso un amico, un mentore e un’ispirazione, ha concluso.

Un commento ufficiale alla morte di John Le Carré – all’anagrafe David John Moore Cornwell – è arrivato anche dalla famiglia dello scrittore:

È con grande tristezza che dobbiamo confermare che David Cornwell – John Le Carré – è morto sabato notte in seguito a una breve battaglia contro una polmonite. David lascia l’amata moglie Jane dopo 50 anni e i figli Nicholas, Timothy, Stephen e Simon. Siamo tutti profondamente addolorati per la sua scomparsa. I nostri ringraziamenti vanno ai meravigliosi operatori sanitari del Royal Cornwall Hospital di Truro per la cura e la compassione dimostrategli nel corso del suo ricovero. Sappiamo che condividono la nostra tristezza.

La popolarità di John Le Carré è dovuta al successo internazionale di molti dei suoi 25 romanzi, e all’adattamento di alcuni di essi per il cinema e la televisione. Su tutti, Il Sarto di Panama, cui è ispirato un film con Pierce Brosnan, Geoffrey Rush e Jamie Lee Curtis, e La Spia che Venne dal Freddo, in cui si ritrova il suo più noto personaggio, George Smiley, l’anti-James Bond per eccellenza interpretato negli anni da Rupert Davies, Alec Guinness, Gary Oldman e altri. Tra gli adattamenti televisivi spicca invece la miniserie The Night Manager, con Tom Hiddleston, Huh Laurie e Olivia Colman.

L’importanza della figura di Smiley è stata spiegata dallo stesso John Le Carré, che lo ha sempre descritto come un personaggio dall’intelligenza e dalla memoria sorprendenti. A queste qualità si contrappongono l’incapacità di destreggiarsi nella vita quotidiana – vista per esempio nel complicato rapporto con la moglie e con le conoscenze in genere – e un aspetto ben lontano dalla figura più archetipica dell’eroe. Smiley è infatti basso, robusto, fuori forma e poco affascinante.

L’ispirazione per questo personaggio è arrivata dagli anni di John Le Carré come agente segreto nell’MI6, una carriera stroncata nel 1964, quando un agente sovietico sotto copertura ne ha svelato la reale identità. Le porte della scrittura a tempo pieno si sono spalancate proprio con il successo di La Spia che Venne dal Freddo, approvato dai servizi segreti britannici perché descritto come pura fantasia, dall’inizio alla fine.

A commentare la morte di John Le Carré sui social sono stati molti dei suoi collaboratori, colleghi e ammiratori, oltre a svariate personalità pubbliche, italiane e internazionali. Quest’anno terribile si è portato via un gigante della letteratura e uno spirito umanitario, ha twittato Stephen King. Per l’autore di romanzi storici Robert Harris, Le Carré è stato il titano della letteratura inglese e un personaggio unico e indimenticabile. Gary Oldman, invece, ha parlato di un autore davvero grandioso, il vero “padrone” dei romanzi di spionaggi seri, maturi, complessi. Per Margaret Atwood, infine, il personaggio di Smiley è stato fondamentale per comprendere la metà del XX secolo.

John le Carre has passed at the age of 89. This terrible year has claimed a literary giant and a humanitarian spirit. — Stephen King (@StephenKing) December 13, 2020

Very sorry to hear this. His Smiley novels are key to understanding the mid-20th century… https://t.co/iJzRW0MigT — Margaret E. Atwood (@MargaretAtwood) December 13, 2020

#JohnLeCarre was a brilliant story teller & a master writer. If you haven’t read his work, do so & marvel at his ability to marshal the English language. He was more than a spy novelist. He illuminated the fundamental tensions of human interaction. Thank you, David Cornwall. RIP. — David Corn (@DavidCornDC) December 13, 2020