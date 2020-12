La saga Kingsman potrebbe accompagnare gli appassionati ancora per molto tempo: Zygi Kamasa, il CEO di Marv Group, ha preannunciato che la compagnia avrebbe intenzione di lavorare ad addirittura altri sette film dedicati agli agenti segreti. La scelta di ampliare così tanto questa saga cinematografica – attualmente composta da due capitoli – potrebbe essere legata ai piani di espansione della società.

Dopo Kingsman – Secret Service e Kingsman: Il Cerchio D’Oro, due dissacranti parodie dei film di spionaggio, Matthew Vaughn sarebbe intenzionato a dirigere altri sette film del franchise. A confermarlo è stato Zygi Kamasa, il nuovo CEO di Marv Group e precedentemente Amministratore delegato di Lionsgate UK & Europe. La saga sarà presto ampliata con The King’S Man – Le Origini, un prequel che uscirà nel 2021.

I primi due capitoli di Kingsman hanno riscosso un enorme successo, incassando globalmente circa 825,2 milioni di dollari. Il prequel potrebbe far superare alla serie il miliardo di dollari in totale. La compagnia, in collaborazione con il regista Matthew Vaughn, potrebbe tuttavia non accontentarsi, ampliando notevolmente la saga.

Zygi Kamasa ha annunciato che – oltre ai film e alla serie televisiva ambientata nel mondo Kingsman – ci sono in lavorazione altri due/tre franchise. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni da parte di Marv Group.

The King’S Man – Le Origini, diretto da Matthew Vaughn, sarebbe dovuto arrivare sul grande schermo nel 2020. A causa dell’emergenza COVID-19, la produzione ha deciso di rimandare la pellicola, che uscirà in Italia il 25 febbraio 2021. Il trailer ufficiale è stato diffuso pochi mesi fa.

Il film è ambientato in Gran Bretagna. Un gruppo di menti criminali sta organizzando un catastrofico conflitto mondiale. Un uomo dovrà lottare contro il tempo per fermare queste losche figure: il pubblico si troverà davanti alla nascita di un gruppo composto da guerrieri d’élite.