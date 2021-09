La Tamburina debutta su La Effe in prima visione assoluta per l’Italia il 28 settembre, in prima serata. La serie evento tratta dall’omonimo best seller di John le Carré del 1984, realizzata da BBC e AMC, è un thriller che mescola spionaggio, amore, intrighi politici, tradimento e manipolazione. La storia è ambientata nel 1979 e scritta dagli autori dell’acclamata serie The Night Manager.

La Tamburina, titolo originale The Little Drummer Girl, è la storia di un’attrice americana dalla spiccata capacità di mentire, arruolata da Mosad, il servizio di spionaggio israeliano: per arrestare un terrorista palestinese in Libano, dovrà fingere di essere la fidanzata del suo fratello morto.

La miniserie La Tamburina vanta un cast ricco di interpreti eccellenti, da Alexander Skarsgård (premio Emmy, Golden Globe e Critic’s Choice Award per Big Little Lies) a Florence Pugh (candidata all’Oscar per Piccole Donne), passando per Michael Shannon (candidato all’Oscar per Revolutionary Road e Animali Notturni). L’autore del romanzo John Le Carré, scomparso lo scorso dicembre, ha fatto un cameo nella serie prestando il volto a un cameriere.

John Le Carré ne La Tamburina

La Tamburina debutta coi primi due episodi in onda martedì 28 settembre su La Effe, canale 139 di Sky, dalle 21.10: ecco le trame del primo appuntamento.

Charlie, giovane attrice passionale e brillante, incontra un misterioso sconosciuto su una spiaggia in Grecia: finirà per essere trascinata in un’operazione di spionaggio internazionale altamente rischiosa.

Charlie viene reclutata come infiltrata in una pericolosa cellula rivoluzionaria con la promessa di ottenere il ruolo della vita. Come copertura, lei e Becker devono fingere di essere amanti.

La Tamburina è una miniserie in 8 episodi da 50 minuti: la programmazione continuerà su La Effe in prima serata ogni martedì fino al 19 ottobre. Tutti gli episodi saranno disponibili anche on demand, su Sky Go e Now.