Questa sera andrà in onda su Rai 2, alle 21:20, Kingsman – Secret Service. Il film di spionaggio, diretto da Matthew Vaughn, è ricco di scene d’azione, comicità e citazioni ad altre opere cinematografiche.

In Kingsman – Secret Service, gli osservatori più attenti noteranno delle caratteristiche tipiche di altre pellicole di spionaggio, tra cui il classico nemico che minaccia l’intera popolazione, abilmente accostate a divertenti momenti comici. Un perfetto cocktail confezionato ad arte da Matthew Vaughn, anche regista di X-Men – L’Inizio. Il film andrà in onda il 9 novembre 2020 su Rai 2, alle 21:20.

La trama di Kingsman – Secret Service

Harry Hart (conosciuto come Galahad) si trova in missione in Medio Oriente insieme a Lee Unwin. A causa di alcuni errori, l’agente Unwin perde la vita. Galahad, una volta tornato a casa, decide di portare al figlio del fidato compagno scomparso una medaglia d’onore. L’uomo invita Eggsy, il figlio di Lee, a chiamarlo in caso di necessità.

Il tempo trascorre ed Eggsy diventa un giovane adulto che vive in una famiglia problematica. Dopo aver abbandonato l’idea di aderire ai Marines, il giovane vive da disoccupato. Dopo essere stato arrestato per furto d’auto, Eggsy si decide a contattare Galahad, che 17 anni prima aveva inserito il proprio numero nella medaglia lasciata alla famiglia di Lee.

La spia arriva subito dal ragazzo e gli offre un’opportunità unica: entrare a far parte di un’agenzia di servizi segreti che si fa chiamare Kingsman. Fondato nel 1919, questo gruppo è composto da alcune infallibili spie che portano i nomi dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Galahad incoraggia Eggsy a provare a entrare nella squadra, per prendere il posto di Lancillotto (ucciso poco tempo prima dal killer Gazzelle). Gli altri agenti non sono però inizialmente felici di questa new entry. Eggsy dovrà fare i conti con una realtà nuova che non conosce: riuscirà a diventare un valido membro dei Kingsman?

Il cast del film

Kingsman – Secret Service presenta un cast di tutto rispetto. Taron Egerton – che vedremo presto nei panni di Elton John nel film Rocketman – presta il volto a Gary “Eggsy” Unwin. Si tratta del film che ha lanciato la carriera del giovane attore sul grande schermo (che ha ricevuto una nomination ai BAFTA come miglior stella emergente).

Ad affiancare Egerton troviamo alcuni interpreti con alle spalle una lunga carriera: Colin Firth presta il volto a Galahad, Samuel L. Jackson (Die Hard, Spider-Man Far From Home) interpreta Richmond Valentine, Mark Strong è Merlino e Michael Caine (Tenet, Interstellar) è Artù. Gli altri membri del cast sono Sophie Cookson Sofia Boutella, Mark Hamill e Jack Davenport.

Kingsman – Secret Service, dai fumetti al grande schermo

Il film è tratto dalla miniserie a fumetti scritta da Mark Millar e illustrata da Dave Gibbons. Matthew Vaughn – il regista – riesce ad adattare la storia in un film in cui viene rispecchiato il suo cinema spesso eccessivo. Kingsman – Secret Service è un percorso in cui il cinema si trasforma quasi in un’attrazione. Sono frequenti le citazioni ad alcuni illustri rappresentanti di questo genere, tra cui James Bond.

Gli effetti speciali e le scene d’azione sono esagerate ed esasperate, apparendo volutamente “finte”. Questo sottintende che l’intento della produzione sia quello di non creare un classico film d’azione, bensì di ironizzare su questi prodotti cinematografici, grazie anche a citazioni e gag. Il film intrattiene piacevolmente, rivelandosi un film di puro intrattenimento e senza troppe pretese.