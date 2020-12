Without Remorse, il nuovo thriller diretto da Stefano Sollima, arriverà ufficialmente su Amazon Prime Video durante il 2021. Anche questo nuovo film con Michael B. Jordan potrebbe saltare dunque la distribuzione nelle sale cinematografiche, arrivando direttamente in streaming.

La notizia è stata confermata dallo stesso Sollima durante un’intervista rilasciata al Messaggero. Without Remorse dovrebbe uscire durante i primi giorni del mese di aprile del 2021 nella piattaforma di streaming. Il regista ha definito questa soluzione come un “elegantissimo piano B”, considerando che – a parer suo – “le piattaforme non possono sostituire il cinema”.

Stefano Sollima ha anche affermato che non si esclude una distribuzione del film nelle sale, anche se “gli analisti dicono che nel 2021 non ci saranno abbastanza cinema aperti per garantire il rientro dei capitali”. Without Remorse è ispirato all’omonimo romanzo scritto nel 1993 da Tom Clancy, un celebre autore americano conosciuto specialmente per i suoi libri di spionaggio.

La trama di Without Remorse

John Kelly, un veterano che ha combattuto nel Sud-est asiatico, conduce un’esistenza tranquilla. L’uomo vive nella sua barca, offrendo ai turisti lezioni di pesca e di guida. Kelly sarà coinvolto in una missione organizzata dal Pentagono.

Nel frattempo, però, la sua vita privata sarà stravolta da un tragico evento, che spingerà il veterano ad affrontare una nuova e complessa sfida.

Il cast e la data d’uscita

Without Remorse, diretto da Stefano Sollima, arriverà nel 2021 – forse durante il mese di aprile – su Amazon Prime Video. Il regista italiano che ha diretto questa pellicola è conosciuto anche per ACAB, Suburra, Soldado, Gomorra – La serie (ha diretto 10 episodi) e ZeroZeroZero.

Michael B. Jordan (Creed, Creed 2, Black Panther e Il Diritto Di Opporsi) presta il volto a John Clark. Jamie Bell (Rocketman, Snowpiercer e King Kong) veste i panni di Robert Ritter (vicedirettore delle operazioni alla CIA).