This is Us 5 si prepara per il debutto negli Usa mentre in Italia non abbiamo ancora una data ufficiale di messa in onda, questo impedirà loro di interessarsi a quello che succederà? Siamo sicuri di no, non dopo il movimentato finale della quarta stagione in cui è davvero successo di tutto e, in particolare, Randall e Kevin sono finiti allo scontro. Proprio quest’ultimo ha affrontato il fratello in relazione al suo duro modo di fare con la madre malata, Rebecca (Mandy Moore), facendola entrare in uno studio sperimentale sull’Alzheimer.

La tensione ha spinto i due al limite facendo venire a galla cose che i due fratelli non si sono mai detti e se da una parte Randall dice al fratello che Jack è morto vergognandosi di lui, Kevin gira il dito nella piaga etichettando come il peggiore il giorno in cui i suoi genitori l’hanno portato a casa, come faranno adesso i due fratelli a trovare la forza per dimenticare tutto quello che è stato detto?

This is Us 5 oggi negli Usa ripartirà proprio dal loro rapporto e dallo scambio di accuse e offese del finale della quarta stagione e lo stesso Justin Hartley in un’intervista rilasciata ad EW ha ammesso: “Penso che non torneranno nello stesso posto, penso che ci sia stato come un cambiamento chimico e le cose non saranno mai esattamente come prima”. Kevin è finito direttamente fuori fase nel finale scorso e non solo per via della rottura del suo legame fraterno con Randall ma anche perla notizia che presto diventerà padre, una serie di shock che sicuramente sono destinati a cambiarlo: “Quando i bambini entrano nella tua vita, qualunque sia il piano, la realtà cambierà”.

Il suo viaggio inizia nella première della quinta stagione di due ore in onda oggi negli Usa, lo stesso viaggio in cui sia COVID-19 che Black Lives Matter saranno incorporati nella storia. Nei primi due episodi di This is Us 5, Kevin dà la notizia della gravidanza almeno a sua sorella e festeggia il suo quarantesimo compleanno in baita con la sua famiglia, ma senza suo fratello.

Dopo il doppio episodio di questa sera, This is Us 5 si fermerà una settimana per poi tornare il martedì seguente. La sinossi del terzo episodio, in onda il 10 novembre sempre negli Usa, recita: “Kevin e Madison affrontano il loro fidanzamento mentre Kate e Toby fanno un grande passo nel loro viaggio verso l’adozione. Jack e Rebecca si preparano alla pubertà…”.