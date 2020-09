Sarà proprio Ethelrida, una delle protagoniste di Fargo 4, a prendere le redini della situazione e tenere stretto in mano quello che possiamo definire lo scettro lasciato dalla mitica Molly Solverson (Allison Tolman) nella prima stagione. Prende il via dal racconto di questa sedicenne di colore, figlia di Thurman (Andrew Bird) e Dibrell Smutney (Anji White), una coppia di razza mista che possiede un obitorio in una Kansas City del dopoguerra che non cerca di nascondere il suo razzismo. Mentre lei dovrà fare i conti con il colore della sua pelle “nonostante le sue virtù eccezionali”, i suoi genitori hanno capito bene come continuare a rimanere a galla e mentre il padre si occupa dei clienti bianchi, la madre fa lo stesso con quelli neri.

Una sorta di vissero tutti felici e contenti che in Fargo 4 viene messa in discussione dalla stessa Etherilda che di colpo ci fa viaggiare indietro nel tempo per conoscere lo strano patto con cui le famiglie della zona si scambiano i loro figli per assicurarsi la pace.

Per decenni i grandi magazzini di Joplin sono stati il ​​centro delle attività della malavita della città e adesso appartengono al Jewish Moskowitz Syndicate che, nel 1920, vede il proprio primato minacciato dall’arrivo di Milligan Concern. I due si scambiano i propri figli per mantenere la pace ma “Rabbi” Milligan combinerà di tutto aprendo le porte ad una “invasione” irlandese e uccidendo il suo stesso padre, qualche anno dopo, nel 1934, quando l’accordo si ripetere tra i Milligans e la crescente famiglia italiana Fadda. A quel punto toccherà proprio agli italiani “governare” per 15 anni.

Prende il via da qua la première di Fargo 4 andata in onda qualche ora fa negli Usa mettendo davvero tanta carne (e tanti personaggi al fuoco) con la speranza che tutto venga man mano ben definito lasciando spazio ai propri protagonisti a cominciare dai Fadda e finendo a coloro che sembrano arrivati in città con la voglia di accaparrarsi la fetta più grande di torta, i The Cannon Limited, un sindacato criminale nero guidato da Loy Cannon (Chris Rock). Sprezzanti del pericolo e certi che la storia di Rabbi non si ripeterà, i due accettano un altro scambio di figli e così Zero Fadda (Jameson Braccioforte) finisce in mano ai Foy mentre Satchel Foy (Rodney Jones) in casa degli italiani. Un anno dopo, la pace dura ancora, anche se a malapena, ma fino a quando?

La narrazione della première di Fargo 4 e questa passeggiata lungo il “viale dei ricordi” rende piacevole l’introduzione nel mondo nuovo (ma mai veramente molto distante da quello a cui la serie ci ha abituati) portando l’azione a sud e spostandola in una grande città, Kansas City, non tanto diversa da quelle del Minnesota della stagione precedente. Come sarà il seguito e come si metteranno insieme tutti questi personaggi?

Il pubblico americano continuerà a scoprirlo domenica dopo domenica anche ad ottobre mentre quello italiano dovrà attendere novembre per la messa in onda su Sky Atlantic (che non ha ancora una data ufficiale).