Che ci si voglia abbandonare allo shopping compulsivo o si preferisca limitarsi a pochi acquisti mirati, l’Amazon Prime Day 2020 offre molte possibilità agli appassionati di serie tv. Cofanetti dei grandi classici, libri cui si sono ispirati alcuni dei migliori successi televisivi degli ultimi anni, giochi da tavolo e gadget pensati per i nerd duri e puri: le offerte del 13 e 14 ottobre spaziano tra i generi e i titoli più disparati. Per iniziare a fare ordine tra veri affari e sconti ingannevoli, ecco dunque alcuni suggerimenti per acquisti a tema serie tv.

L’Amazon Prime Day 2020 dà anzitutto la ghiotta opportunità di arricchire la propria collezione di DVD di serie tv diventate classici senza tempo. Una tra le offerte già attive riguarda il cofanetto completo di Una Mamma per Amica, di cui solo pochi giorni fa si è festeggiato il ventesimo compleanno. Per gli amanti delle sitcom, invece, è già in sconto il cofanetto di The Big Bang Theory, che comprende i 279 episodi originali andati in onda, 12 ore di extra e un bonus disc con inserti inediti esclusivi. Tra i medical drama, infine, imperdibile il box set con i 46 DVD delle otto stagioni di Dr. House.

Offerta Una Mamma Per Amica Serie Comp.1-8 ( Box 44 Dv ) UNA MAMMA PER AMICA - STAGIONI 1-8

La Serie ha ricevuto una Nomination al Golden Globe, 3 Emmy Award e 5...

Offerta The Big Bang Theory, La Serie Completa (Stagione 1 - 12) Una delle serie comedy più longeve ed amate della storia della TV...

Tutte le 12 stagioni: 279 episodi originali andati in onda

Le offerte del Prime Day di Amazon strizzano l’occhio anche agli appassionati di Game of Thrones. È l’occasione giusta per accaparrarsi alcuni tra i gadget più particolari – come la bandiera dei Lannister – o recuperare i DVD di ciascuna stagione della serie. Proposto a un prezzo interessante anche Il Trono di Spade: Il Gioco da Tavolo, basato sul ciclo di romanzi delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R.R. Martin, che consente ai giocatori di assumere il controllo delle grandi case del continente occidentale e cimentarsi in un’epica lotta per rivendicare il Trono di Spade.

Game Of Thrones Lannister Family Banner Celebrate HBO's hit fantasy series Game of Thrones with this...

Gli appassionati di articoli a tema serie tv possono approfittare delle offerte del Prime Day 2020 per portare a casa un’agenda Moleskine a stema Star Wars in edizione limitata, un portachiavi de La Casa di Carta o un’action figure della superstar di The Mandalorian, Baby Yoda. Oppure, perché no, iniziare a collezionare i vinili della colonna sonora di Stranger Things.

Moleskine Agenda Settimanale 12 Mesi 2020 Star Wars Special Edition... Questa agenda in edizione limitata rievoca l’epica serie presenta...

Fai la tua scelta tra gli Jedi e il Lato oscuro, prima di scegliere le...

L’articolo sarà aggiornato nel caso in cui vengano proposte nuove offerte a tema serie tv.