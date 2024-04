Terra Amara torna in onda di stasera 26 aprile con i nuovi episodi su Canale5. Ci stiamo avvicinando alla fine per l’amata serie turca, che resterà in fascia prime time il venerdì, e nel pomeriggio ogni domenica.

Gli episodi in onda sono quelli della quarta e ultima stagione in cui seguiamo la nuova vita di Zuleyha dopo la morte di Demir. Ormai diventata la signora di Cukurova a tutti gli effetti, la Yaman deve guardarsi le spalle da diversi nemici che mirando all’azienda di famiglia. Da Abdulkadir, a Betul, cugina del defunto marito, che trama contro di lei a sua insaputa. Non manca l’amore, che Zuleyha troverà in Hakan, mentre Fikret si scoprirà innamorato della cognata.

Andiamo alle anticipazioni di Terra Amara di stasera 26 aprile.

Grazie alla presa di posizione di Zuleyha, i braccianti si rifiutano di lavorare per Colak. Non avendo più nessuno che lavora nei suoi terreni, Colak è in difficoltà e medita vendetta verso Zuleyha. Sia Hakan che Abdulkadir ricevono dei proiettili da Hamran, che continua a minacciarli. Decidono di chiedere a Vahap di risolvere il problema.

Fikret riesce a rintracciare Ali Riza, l’uomo che ha ucciso Fekeli per conto di Abdulkadir, e gli offre di prendersi cura della sua famiglia in cambio della confessione alle autorità, ma lui rifiuta. Anche gli uomini di Abdulkadir trovano Ali Riza; avrebbero il compito di ucciderlo, ma se lo fanno scappare. Intanto, Vahap continua a perseguitare Colak: fa trovare un topo morto al ristorante, provocando così il panico tra i clienti. Sermin e Betul elaborano un piano per fuggire dall’ospitalità di Vahap.

Sermin si presenta alla villa di Colak e riesce a convincere le guardie a lasciarla entrare con la scusa di dover prendere dei vestiti per la figlia, quando in realtà prende una pistola. Hakan cade nella trappola di Hamran, che gli punta una pistola alla testa ed è pronto ad ucciderlo per vendicare la morte di suo padre.

L’appuntamento con Terra Amara è per stasera 26 aprile dalle 21:30.

