Dopo la tragica morte del personaggio nella quarta stagione, pare proprio che Nairobi non mancherà ne La Casa di Carta 5: l’attrice Alba Flores, che aveva detto addio ai compagni di lavoro in lacrime l’ultimo giorno di set, non sarà certo tra i personaggi regolari dell’ultima stagione, ma sarà una delle guest star più attese.

A dare conferma del fatto che Nairobi tornerà ne La Casa di Carta 5, nello specifico per la première di stagione, è IMDb.com, che nella filmografia dell’attrice elenca proprio l’episodio 5×01, che nel 2021 aprirà l’ultimo capitolo della saga dei rapinatori mascherati di Alex Pina.

Secondo l’Internet Movie Database, il personaggio ucciso da Gandìa nel corso della quarta stagione tornerà ne La Casa di Carta 5: nell’enorme catalogo di informazioni, recensioni, valutazioni su film e serie tv, infatti, Alba Flores risulta nel cast della serie per l’episodio 1 della quinta ed ultima stagione, dunque tornerà ad interpretare Nairobi nonostante la sua morte.

Come tornerà ne La Casa di Carta? Molto probabilmente attraverso dei flashback ambientati nelle linee temporali antecedenti al racconto della rapina: se da un lato, infatti, c’è la trama del colpo alla Banca di Spagna ancora in corso, non mancheranno certo anche ne La Casa di Carta 5 i salti nel passato per mostrare come sono maturati i piani del Professore e come la banda si è preparata ad eseguirli (sia la prima che la seconda rapina).

Lo stesso, d’altronde, era accaduto anche con il personaggio di Berlino, eliminato al termine della seconda parte – quando la serie avrebbe dovuto concludersi definitivamente in quanto non rinnovata da Antena 3 – e poi riportato in scena con l’escamotage dei differenti livelli temporali del racconto. Nella terza e quarta stagione, infatti, Andrés de Fonollosa (che avrebbe preso il nome in codice di Berlino) è apparso nei flashback che mostrano, cinque anni prima, come abbia ritrovato suo fratello Sergio (Il Professore) a Firenze, per mettere a punto con lui una rapina spettacolare, il suo ultimo colpo prima che la malattia neurodegenerativa da cui era affetto lo uccidesse. Tra i due piani – quello di Berlino che puntava a derubare la Banca di spagna e quello del Professore che mirava alla Zecca di Stato – ha poi prevalso il secondo, ma quando si è trattato di vendicare l’arresto e la detenzione illegale di Rio, la banda è tornata in azione ripescando il piano di Berlino. Questo l’escamotage che ha permesso agli sceneggiatori di riportare in scena il personaggio fino a La Casa di Carta 5 nonostante la sua morte, di cui lo showrunner Alex Pina si è detto pentito visto il seguito che la serie ha avuto su Netflix e il suo rinnovo per altre tre stagioni.

Qualcosa di simile potrebbe accadere ne La Casa di Carta 5 con Nairobi: come lei, anche altri personaggi defunti, da Mosca a Oslo, hanno fatto apparizioni sporadiche nelle stagioni successive a quelle delle loro morti. D’altronde è impensabile che l’ultima stagione della serie, o perlomeno quella che chiuderà il cerchio della rapina alla Banca di Spagna, non preveda almeno qualche apparizione sporadica di uno dei suoi personaggi più amati.