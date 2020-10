Nei giorni scorsi abbiamo annunciato l’inizio delle riprese ed oggi siamo qui per commentare insieme le prime foto in arrivo dal set di Stranger Things 4. Secondo i bene informati la fortunata serie Netflix ha iniziato la produzione anche se al momento non tutti gli attori sarebbero sul set, Millie Bobby Brown compresa. Poco importa però visto che i primi indizi su quello che vedremo stanno già arrivando via social stuzzicando i fan e, soprattutto, quelli che si appigliano ad ogni foto e ogni dettaglio per ricamarci sopra una serie di teorie.

Al momento non è ancora molto facile farlo ma la foto che più ha mandato in tilt i fan è sicuramente quella che riguarda il Sottosopra. Al grido di “Intanto, nel Sottosopra…”, sul profilo ufficiale degli sceneggiatori di Stranger Things 4 si vede una foto che sembra tratta dal Sottosopra e sul cui sfondo c’è una specie di orologio, sebbene le lancette stesse siano sfocate. Data l’illuminazione blu e la tonalità dell’intera immagine sembra che tutto si svolga proprio nel Sottosopra e potrebbe riferirsi proprio all’inizio della nuova stagione magari per spiegare quello che è successo a Jim Hopper (che sappiamo essere vivo e in un carcere russo) nel finale della terza stagione.

meanwhile in the upside down… pic.twitter.com/BtPlMjy0pS — Stranger Things (@Stranger_Things) October 1, 2020

Ma guardando bene lo scatto che arriva dal set di Stranger Things 4 ecco arrivare un possibile altro indizio ovvero i numeri “8.19” e “79” che potrebbero essere un riferimento al 19 agosto 1979 , data in cui i cosmonauti sovietici Vladimir Lyakhov e Valery Ryumin tornano sulla Terra, dopo aver trascorso 175 giorni nello spazio. I rumors sui russi, la guerra fredda e il Sottosopra potrebbero quindi essere al centro dei nuovi episodi proprio partendo dalla base russa nella penisola di Kamchatka che farà da location alla prigionia di Hopper. Proprio a lui sarà dedicato un intero episodio in cui conosceremo nuovi dettagli del suo passato, forse in qualche modo è legato alla storia dei russi?

Al momento tutte le nostre domande sono destinate a rimanere senza risposta visto che non è ancora stata fissata una data di debutto della serie e visto che le riprese sono iniziate solo ora, non potremo attendere novità fino al 2021 inoltrato.