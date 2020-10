I vent’anni di Gilmore Girls – Una Mamma per Amica sono una pietra miliare per i fan della dramedy ideata da Amy Sherman-Palladino e debuttata su The WB il 5 ottobre del 2000. L’insospettabilmente eccentrica Stars Hollow ha visto svolgersi alcuni degli eventi televisivi più popolari del ventennio, fra un humour mai banale e l’abilità chirurgica di tratteggiare i sentimenti più disparati, dal sempre emozionante rapporto madre-figlia al tumultoso incedere dell’età adulta, con la sua scia di batticuori e tormenti personali. Per una maratona della nostalgia, abbiamo deciso di affidarci a IMDb e ai suoi suggerimenti sui migliori episodi di Gilmore Girls, uno per ciascuna delle stagioni andate in onda. Partiamo subito.

1×09 – Il Ballo di Rory

Lorelai prepara un vestito per il ballo della scuola, al quale Rory intende partecipare in compagnia di Dean. L’attesa è palpabile, ma la serata non sembra partire col piede giusto per colpa di nonna Emily, decisa a far arrivare Dean alla porta anziché accettare che il ragazzo dia un colpo di clacson e porti la sua bella al ballo. Le cose non prendono certo una piega migliore quando Dean inizia a litigare con Tristan, e neppure quando Emily scopre che Rory ha passato la notte fuori con Dean, scatenando così dei litigi a catena con la figlia e la nipote.

2×10 – Bloccati dalla Neve

Lo staff dell’Independence Inn prepara con grande impegno una cena che rievochi per filo e per segno i piatti, gli usi e le atmosfere del XIX secolo. È un gran peccato, quindi, che venga poi annullata per l’impossibilità degli invitati di raggiungere il posto.

Offerta Una Mamma Per Amica Serie Comp.1-8 ( Box 44 Dv ) UNA MAMMA PER AMICA - STAGIONI 1-8

La Serie ha ricevuto una Nomination al Golden Globe, 3 Emmy Award e 5...

3×07 – La Maratona di Ballo

A Stars Hollow è tempo della maratona di ballo di 24 ore. Rory vi partecipa come ballerina, Jess come spettatore. I due covano da un po’ dei sentimenti reciproci, ma usano i rispettivi partner per ingelosirsi a vicenda. Ovvio, dunque, che la serata finisca nel modo peggiore: Dean litiga con Rory fino ad averne abbastanza e rompe con lei sulla pista da ballo.

4×22 – Prova Generale

L’inaugurazione del Dragonfly Inn è ormai prossima. Lorelai organizza dunque una serata di prova con amici e parenti, alla quale invita anche i genitori. Richard ed Emily hanno problemi già da un po’, ma decidono di accettare l’invito e condividere la romantica esperienza che la figlia ha cucito su misura per loro. Ben presto, però, il tentativo fallisce: Emily e Richard confessano a Lorelai di non stare più insieme e lasciano il Dragonfly.

5×13 – La Ragazza Ideale

Le acque sono di nuovo tranquille fra Richard ed Emily, che arrivano anzi a rinnovare le loro promesse nuziali. Rory, intanto, decide di baciare Logan per capire cosa si prova, e quando i due tentano di allontanarsi insieme vengono scoperti da Lorelai, Christopher e Luke.

6×13 – Di Nuovo a Cena Il Venerdì

Da quando Rory ha deciso di lasciare la casa dei nonni, i rapporti tra loro sono un po’ tesi. E certo non contribuscono a un abbassamento dei toni i continui litigi durante le cene del venerdì: Lorelai e Rory hanno ricominciato a parteciparvi, ma i motivi di attrito non mancano. Per Rory è una fonte di tensione anche il giornale, che rischia di non uscire a causa di Paris. Ad aiutarla arriva però Logan; i due si baciano e rinsaldano il loro legame.

7×22 – Mi Piace Vederti Felice

Non è ancora il momento degli addii: Rory ha ormai terminato la sua avventura a Yale, ma prima di una nuova, emozionante sfida in tour elettorale con Barack Obama, deve ancora godersi il calore della sua Stars Hollow. Per onorare i suoi successi e il ruolo di madre di Lorelai, infatti, Luke e Sookie organizzano una festa in piazza. Quando la pioggia minaccia di mandare tutto a monte, Luke non si arrende e lavora tutta la notte a un’enorme tenda che possa permettere lo svolgimento della festa al chiuso.