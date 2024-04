Nuovi problemi diplomatici per Apple, in relazione ai recenti dissapori con Spotify. L’azienda svedese ha presentato ad Apple una nuova versione della sua app con prezzi di base e informazioni sul sito Web, che è un requisito minimo secondo la sentenza della Commissione europea nel caso dello streaming musicale, ha affermato in un post su X mercoledì. Spotify ha affermato che Apple ha rifiutato il suo aggiornamento in una risposta inviata direttamente alla società.

Cosa succede ora dopo la recente diatriba tra Apple e Spotify sui prezzi applicati in Europa

La nota di Spotify ha assunto subito toni perentori: “Apple ha sfidato ancora una volta la decisione della Commissione Europea, rifiutando il nostro aggiornamento per aver tentato di comunicare ai clienti i nostri prezzi a meno che non paghiamo ad Apple una nuova tassa. Il loro disprezzo per consumatori e sviluppatori è pari solo al loro disprezzo per la legge,” ha dichiarato un portavoce per Spotify, attraverso il rilascio di una nota ufficiale.

Apple ha affermato che approverà la nuova versione dell’app dopo che Spotify avrà accettato i termini del diritto ai servizi di streaming musicale nello Spazio economico europeo (SEE) e la ripresenterà per la revisione. Dunque, dopo le novità del passato, ora si torna a parlare di Spotify.

Non è facile prevedere quali saranno i prossimi scenari della battaglia tra Apple e Spotify. Di sicuro, i presupposti di queste ore non lasciano ben sperare che le parti possano giungere ad un accordo in tempi nell’interesse del pubblico, secondo quanto venuto a galla proprio in queste ore.