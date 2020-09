Il trailer di The Mandalorian 2 è finalmente disponibile. Nelle ultime ore, Disney+ ha svelato le prime anticipazioni video sulla seconda stagione di una delle serie Star Wars più attese sulla piattaforma di streaming.

Il viaggio di Mando e il Bambino riprenderà esattamente dove si era concluso. I due, ormai inseparabili, giungono a un punto cruciale del loro percorso. In fuga da chi vuole dargli la caccia, il cacciatore di taglie (sotto l’elmetto è interpretato da Pedro Pascal) deve consegnare la piccola creaturina ai suoi simili. Come farà, spetterà a lui capirlo.

L’enigmatico trailer di The Mandalorian 2 ha mandato in visibilio i fan del franchise di Star Wars per la comparsa di una figura incappucciata che sembra ricordare la Jedi Ahsoka, apparsa per la prima volta nella serie animata Clone Wars. Ma è davvero lei? Analizziamo il trailer per cercare di capire qualcosa in più sulla trama della seconda stagione.

Vi ricordiamo che la serie è stata già rinnovata per la terza stagione, seppur non ancora in via ufficiale. Infatti il creatore Jon Favreau ha annunciato di essere al lavoro sulla sceneggiatura del nuovo ciclo di episodi, probabilmente di nuovo otto come le precedenti stagioni.

Dopo aver svelato le prime immagini ed escluso il salto temporale, il trailer di The Mandalorian 2 mostra il cacciatore di taglie e il Bambino a bordo della loro navicella spaziale mentre si avvicinano a un pianeta sconosciuto, forse quello d’origine dell’adorabile creaturina verde?

In altri frame successivi, i due camminano per una strada desolata in piena notte, mostrandoci poi un paesaggio deserto molto simile a quello che abbiamo visto nella saga cinematografica di Star Wars. Le minacce sono dietro l’angolo per la nostra coppia di eroi tra inseguimenti stellari e Ala-X alle calcagna.

La voce fuori campo annuncia battaglie tra Mandalo il Grande e stregoni chiamati Jedi – è in quel momento che l’occhio della telecamera inquadra una donna con un cappuccio, nascosta nell’ombra. Diversi utenti hanno ipotizzato che potrebbe trattarsi proprio dell’annunciata Ahsoka, interpretata da Rosario Dawson. Ma se si osserva con attenzione, la figura in questione non ha le fattezze dell’attrice, bensì Sabine Wren, la Mandaloriana ribelle a cui presta il volto la wrestler Sasha Banks. Il trailer mostra il ritorno di Cara Dune e Greef Kanga, interpretati rispettivamente da Gina Carano e Carl Wathers. Seguono scene d’azione e frasi fuori campo in cui il Mandaloriano rimarca lo stretto legame tra lui e il Bambino, “Dove vado io, va lui”.

Per non rovinare la sorpresa, la Lucasfilm ha pensato bene di non spoilerare troppo su The Mandalorian 2. Non è ancora chiaro in che modo il nostro protagonista affronterà i Jedi, e se la nuova stagione fornirà elementi necessari per ricostruire la loro storia e perché no, anche l’origine del Bambino, noto anche col nome di Baby Yoda.

The Mandalorian 2 debutta su Disney+ il 30 ottobre.