Le riprese del finale di Lucifer 5 possono finalmente ripartire. Lo scorso marzo, la serie con protagonista Tom Ellis stava ultimando quello che inizialmente era previsto come episodio conclusivo, quando la produzione ha ricevuto lo stop a causa della pandemia di Covid-19. Successivamente, Netflix ha annunciato che la sesta sarebbe stata l’ultima stagione.

Lucifer è infatti tra i molti show televisivi che hanno dovuto sospendere le attività sul set per garantire la sicurezza dei propri dipendenti. Mentre diverse serie hanno deciso di ridurre gli episodi, la produzione Netflix ha finalmente scelto una data per il ritorno sul set.

Secondo TVLine, le riprese di Lucifer 5 ripartiranno giovedì 24 settembre, giusto in tempo per terminare di girare il sedicesimo e ultimo episodio di stagione (la prima parte, composta da otto episodi, è stata pubblicata su Netflix il 21 agosto scorso). Concluse le riprese, il team creativo partirà direttamente con le pre-produzione della sesta – e stavolta – ultima stagione. Il numero degli episodi non è ancora stato reso noto. Stando ad alcune voci di corridoio, Netflix potrebbe ordinare 17 sceneggiature, così da portare la serie a raggiungere il traguardo dei 100 episodi. La Warner Bros. TV, casa di produzione di Lucifer, non ha ancora commentato la notizia sull’avvio delle riprese.

SPOILER se non avete visto la quinta stagione di Lucifer.

La prima parte di Lucifer 5, disponibile in streaming su Netflix, vede il ritorno del diavolo a Los Angeles, dopo un periodo di tempo lontano da Chloe, scoprendo che nel frattempo suo fratello gemello Michael gli ha sconvolto la vita. L’arcangelo, infatti, ha svelato un segreto sconvolgente a Chloe relativo alla sua esistenza, mentre Maze ha scoperto che Lucifer gli ha mentito riguardo sua madre Lilith. Intanto, Amenadiel cerca di adattarsi alla sua “nuova” vita di genitore, ed è sconvolto nell’apprendere una verità su suo figlio Charlie; Linda invece confessa un oscuro segreto del suo passato; infine Dan, tratto in inganno da Michael, scopre la vera natura di Lucifer.

Il finale della prima parte si è concluso con un colpo di scena: l’arrivo di Dio in persona, intervenuto per placare i suoi figli – Lucifer, Amenadiel, Michael – e Maze, tutti in lotta tra loro.

La seconda parte di stagione avrà tra le guest star Rob Benedict di Supernatural nei panni di un mercenario che finisce nel mirino di Lucifer, Chloe e la polizia di Los Angeles.