Ancor prima del suo debutto, si parla già di The Sandman 2. I produttori della serie Netflix, basata sui fumetti di Neil Gaiman, sono estremamente fiduciosi, tanto che si sono messi a scrivere gli episodi della seconda stagione.

The Sandman ha debuttato venerdì 5 agosto sulla piattaforma di streaming, dopo un’intensa campagna pubblicitaria (la serie è stata anche presentata al Comic-Con di San Diego). I fan dell’opera originale attendevano da tempo un adattamento del complicato universo di Morfeo, Signore del Sogno.

C’è un altro mondo che ci aspetta quando chiudiamo gli occhi per dormire… un posto chiamato “regno del sogno”, dove il signore dei sogni Sandman (Tom Sturridge) dà forma alle nostre paure e fantasie più profonde. Quando però Sogno è catturato all’improvviso e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza scatena una serie di eventi che sconvolgeranno per sempre i mondi del sonno e della veglia. Per ristabilire l’ordine, questi dovrà attraversare universi e linee temporali per correggere gli errori fatti nella sua lunga esistenza, ritrovando vecchi amici e nemici e incontrando anche nuove entità cosmiche e umane.

Prima del tanto atteso lancio dello show, Den of Geek ha incontrato il team creativo dietro The Sandman per discutere della serie Netflix. Il co-sviluppatore/produttore esecutivo David S. Goyer si è detto positivo su un possibile rinnovo, confermando che la scrittura di The Sandman 2 è in corso. Inoltre ha notato come dopo aver gettato le basi dell’universo di Sogno, poi sia stato più facile tracciare la storia successiva:

In un certo senso, è più facile perché abbiamo educato il pubblico alle idee di base. Abbiamo mostrato come la vita onirica può influenzare il mondo della veglia. Con queste basi, lo spettacolo ora può continuare su quei temi.

