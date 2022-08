All’inizio della serie The Sandman ci viene spiegato come nel 1916, a Londra, il ricco stregone bianco Roderick Burgess intendeva catturare Morte per costringerla a riportare indietro il figlio morto. Il suo incantesimo, però, andò storto, e finì col rapire invece Morfeo, il signore del sogno, il quale resterà imprigionato per quasi un secolo, scatenando un evento catastrofico.

Infatti, la serie The Sandman mostra come senza Morfeo a dare equilibrio al sogno e agli incubi, migliaia di persone in Europa siano cadute in un sonno profondo, senza più possibilità di risvegliarsi. Il protagonista verrà liberato un secolo dopo, quindi ai giorni nostri, permettendo a questi soggetti, poi, di risvegliarsi.

Questo evento drammatico è accaduto davvero, ma la serie The Sandman si ispira solo in parte. Negli anni 1916-1917, l’Europa e gli Stati Uniti furono colpita da un misterioso virus noto col nome di encefalite letargica, o semplicemente malattia del sonno. Proprio come viene spiegata nella serie tv Netflix, i soggetti cadevano vittime di un sonno profondo e restavano in questa condizione quasi in coma. L’origine del virus resta sconosciuto, e così com’era apparso, scomparve all’improvviso. La malattia aveva causato dalle 5 alle 10 milioni di vittime in tutto il mondo. Alcuni non si ripresero mai più, altri tornarono alle loro vite, ma non senza qualche disturbo neurologico.

Alcuni scienziati sostengono che l’encefalite letargica sia ancora presente ai giorni nostri; è il caso del Kalachi, un paesino del Kazakhstan, dove dal 2013 si verificano casi del genere. Bambini e anziani cadono, senza preavviso, tra le braccia di Morfeo per diversi giorni: può capitare mentre camminano o svolgono azioni quotidiane. I medici, che stanno studiando il caso, non sanno spiegarsi il motivo.

Per The Sandman, Neil Gaiman si ispirò in parte alle vicende accadute nel 1916-1917; infatti, nei suoi fumetti (come pure nella serie), l’epidemia di sonno prosegue per oltre un secolo, e attribuisce la colpa di ciò alla cattura di Morfeo. Imprigionato, egli non è più in grado di tornare nel suo regno e quindi di controllare i sogni.

