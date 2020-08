Quando uscirà la seconda parte di Lucifer 5 su Netflix, prime anticipazioni sull’oscuro piano di Michael

Dopo i primi, emozionanti 8 episodi, la seconda parte di Lucifer 5 potrebbe ribaltare le carte in tavola. A più di un anno di distanza, Netflix ha rilasciato la prima parte della quinta stagione, disponibile dal 21 agosto. Un capitolo dedicato ai sentimenti, in cui Lucifer e Chloe finalmente si sono ritrovati, ma anche carico di pathos e colpi di scena – uno tra i tanti, l’arrivo di Michael, fratello gemello del diavolo, giunto a Los Angeles per sconvolgergli la vita. E qualcosa ci dice che le cose non finiranno qui.

Gli showrunners Joe Henderson e Ildy Modrovich hanno anticipato a Entertainment Tonight cosa accadrà nella seconda parte di stagione, che sarà ancora più dark per i nostri protagonisti.

Attenzione: l’articolo contiene SPOILER sul finale della prima parte di Lucifer 5.

“Diciamo solo che la stagione 5B è la più emozionante della serie fino ad ora”, ha detto Henderson a Entertainment Tonight , “Il nostro pezzo più emozionante per tutta l’oscurità vista nella 5A. La 5B sarà sia più luminoso e ancora più dark, ma è sempre più buio prima dell’alba”.

Parole criptiche che riflettono quanto accaduto nel finale della prima parte di stagione.

Non leggete oltre se non volete sapere cosa accade nell’ultimo episodio della prima parte di Lucifer 5.

Il tempo si è fermato per i mortali, e al distretto si presenta Michael, pronto per un confronto con i suoi fratelli, Lucifer e Amenadiel. L’arcangelo non è solo: con lui c’è Maze, che si scaglia contro i due. In particolare, il demone se la prende con Lucifer. Ne consegue una lotta, Maze contro Amenadiel, Lucifer contro Michael. Tutto questo avviene mentre i terrestri sono ancora congelati nelle loro posizioni, quindi incuranti di ciò che avviene. La lotta viene interrotta nientemeno che da Dio in persona, che si dice dispiaciuto quando vede i suoi figli litigare.

Gran parte della trama della seconda parte di Lucifer 5 sarà incentrata su questa divina famiglia disfunzionale. “Papà è a casa e non è contento di quello che hanno combinato i suoi figli. Questo è molto di ciò che esploreremo nella 5B, è proprio quel rapporto familiare e gli aspetti emotivi che ne derivano. È la storia di una famiglia”, ha dichiarato Henderson. “Gran parte di quello che è successo fino a questo momento è stato interpretato come volere divino. Tutti cercano di indovinarlo. Che siano o meno le aspettative che il padre ha per loro, non lo sappiamo, perché lui lavora in modi misteriosi.”

Qual è il piano di Michael? L’arcangelo odia Lucifer, ma da dove deriva questo astio? Sappiamo come Michael sia stato abile nel manipolare gli amici del diavolo contro di lui, ma il suo scopo non è ancora chiaro: vuole forse reclamare il trono di Lucifer? Questo spiegherebbe perché Dio abbia deciso di intervenire per porre pace tra i suoi figli – e ci vuole solo un aiuto divino per fermare il disastro e impedire uno stravolgimento di potere in Paradiso e all’Inferno. Interessante come nei fumetti Michael riesca a scatenare le forze di Dio contro Lucifer durante la sua ribellione. I due sono sempre stati nemici, ma spesso costretti a lavorare in coppia, sfruttando le loro abilità per dar vita a una nuova Creazione.

Altra storyline della seconda parte è dedicata alla coppia Deckerstar. Prima di essere interrotto, Lucifer stava per dire a Chloe di amarla? Secondo gli showrunners, questo sarà gran parte affrontato nella prossima tranche di episodi. Lucifer lotta per cercare di pronunciare quelle tre fatidiche parole a Chloe, ma fa parte del suo percorso personale, come spiega la Modrovich. “Ce la mette tutta. È stato l’egoista figlio ribelle che sente di essere quello sbagliato, sperando che qualcuno lo ami, quando in realtà doveva solo capire come amare qualcuno. Esploreremo questa cosa molto profondamente nella seconda parte.”

Non sappiamo quando la seconda parte di Lucifer 5 arriverà su Netflix, ma possiamo ipotizzare tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.