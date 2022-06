The Sandman su Netflix si mostra in un primo teaser che svela anche la data d’uscita. La serie tv è tratta dai fumetti DC Comics di Neil Gaiman (la mente dietro Good Omens) ed è descritta come “una ricca miscela di mito moderno e fantasy oscuro in cui narrativa contemporanea, dramma storico e leggenda si intrecciano perfettamente”.

The Sandman su Netflix segue la storia di Sandman, il Re dei sogni (interpretato da Tom Sturridge), dà forma alle nostre paure e fantasie più profonde. Quando però Sogno è catturato all’improvviso e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza scatena una serie di eventi che sconvolgeranno per sempre i mondi del sonno e della veglia. Per ristabilire l’ordine, questi dovrà attraversare universi e linee temporali per correggere gli errori fatti nella sua lunga esistenza, ritrovando vecchi amici e nemici e incontrando anche nuove entità cosmiche e umane.

Lo sviluppo e la produzione esecutiva sono di Gaiman, affiancato dallo showrunner Allan Heinberg e da David S. Goyer. Oltre a Sturridge, nel cast abbiamo: Jenna Coleman (Doctor Who) nei panni di Johanna Constantine; Vivienne Acheampong nel ruolo di Lucienne, un Lucien diverso dal genere dei fumetti; Kirby Howell-Baptiste (The Good Place) interpreta la Morte; Madison Alexander Park (Cowboy Bebop) è Desiderio; David Thewlis (i film di Harry Potter) è John Dee; e Boyd Holbrook (Narcos) nel ruolo del Corinzio.

Il cast include anche una piccola reunion de Il Trono di Spade con Gwendoline Christie nei panni di Lucifer (il personaggio interpretato da Tom Ellis in Lucifer è tratto proprio dai fumetti di The Sandman) e Charles Dance in quelli di Roderick Burgess. Infine, Stephen Fry è la voce di Matthew the Raven.

Inoltre, Netflix ha rivelato che in The Sandman il personaggio di Merv Pumpkinhead, che funge da custode nel regno di Sogno, sarà doppiato da Mark Hamill della saga di Star Wars . Di seguito il trailer in italiano della serie tv:

