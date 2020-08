Cast e personaggi di Lucifer 5 su Netflix il 21 agosto, l’arrivo di Michael nella prima parte di stagione

Il cast e personaggi di Lucifer 5 debuttano il 21 agosto su Netflix con i primi episodi. A più di un anno dal finale della quarta stagione, la serie tv tratta dai fumetti Vertigo torna con quello che era stato annunciato come l’ultimo capitolo. Inizialmente composto da 10 episodi, Netflix ha ordinato 6 sceneggiature aggiuntive, portando la stagione a un totale di 16. In seguito, la piattaforma ha confermato il rinnovo per una sesta stagione conclusiva.

In Lucifer 5, la storia è ambientata qualche mese dopo il ritorno del diavolo all’Inferno. Chloe cerca di andare avanti con la sua vita ed è convinta di non rivedere più l’uomo che ama. Anche Maze sta soffrendo dopo l’addio di Eve, e nel frattempo aiuta la detective durante le sue varie indagini. Linda, invece, tenta di abituarsi all’idea di avere un figlio “speciale”; Amenadiel si ritrova a gestire il Lux in assenza del fratello; Ella è infelice con la sua vita sentimentale, mentre Dan sembra aver trovato un po’ di pace dopo aver superato il lutto per la morte di Charlotte.

Tutto cambia con l’arrivo inatteso di Michael, l’arcangelo gemello di Lucifer, che giunge a Los Angeles allo scopo di distruggere la vita del diavolo. E ci riuscirà – almeno in parte, come vi avevamo rivelato nella nostra recensione in anteprima, ma i fan della coppia Deckerstar non dovranno temere. Tra le novità della stagione, un episodio noir girato in bianco e nero.

So who’s ready to watch #LuciferSeason5 ? It’s out now on @netflix !!!!!!!! — tom ellis (@tomellis17) August 21, 2020

Nel cast e personaggi di Lucifer 5 ritroviamo Tom Ellis nei panni del diavolo protagonista. L’attore interpreterà anche il gemello Michael. Lauren German ricopre il ruolo della detective Chloe Decker; Kevin Alejandro è Daniel “Dan” Espinoza; D. B. Woodside interpreta Amenadiel Morningstar; Lesley-Ann Brandt è il demone Mazikeen “Maze” Smith; Scarlett Estevez è Trixie Espinoza; Rachael Harris è la dottoressa Linda Martin; Aimee Garcia interpreta il medico forense Ella Lopez. Tricia Helfer, abbandonati i panni di Charlotte Harris e della Dea Infernale, torna come guest star in un ruolo completamente inedito.

Lucifer 5 è disponibile da venerdì 21 agosto su Netflix. I restanti otto episodi saranno disponibili tra la fine dell’anno e il 2021. Il finale di stagione, come ha dichiarato Tom Ellis, non è stato ancora del tutto completato e non è chiaro quando si tornerà sul set per girare.