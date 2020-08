Lucifer 6 chiuderà al 100° episodio? Primi dettagli sull’ultima stagione, una lettera d’amore ai fan

Lucifer 6 chiuderà la serie Netflix, e gli showrunners hanno anticipato cosa aspettarsi dall’ultimo capitolo. Mentre la prima parte della quinta stagione è stata rilasciata qualche giorno fa sulla piattaforma, una seconda tranche è attesa tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.

Prima che la pandemia di Covid-19 costringesse tutti a interrompere le attività, la produzione non aveva ancora terminato le riprese dell’ultimo episodio di Lucifer 5. Stando alle parole di Tom Ellis, è difficile determinare quando sarà possibile tornare sul set, ma si augura che la seconda parte di stagione possa arrivare su Netflix il prima possibile. I numerosi colpi di scena sono giustificati dal fatto che gli showrunners credevano di girare la stagione conclusiva, prima che Netflix decidesse di rinnovare la serie.

Joe Henderson e Ildy Modrovich pensano al futuro e hanno già qualche idea sull’ultima stagione. Innanzitutto si parlerà del razzismo sistematico e della brutalità della polizia in un episodio dedicato al movimento Black Lives Matter. Poi, ci sarà spazio per menzionare l’attuale situazione sanitaria senza, però, scendere nel dettaglio. “Potremo fare un breve riferimento, ma non ci soffermeremo”, ha affermato Henderson. “Questo perché speriamo che sarà tutto finito quando gireremo.”

Per quanto riguarda l’episodio dedicato al BLM, “Abbiamo fatto molte ricerche e ne abbiamo parlato. Per noi è davvero importante parlare dell’esaltazione degli agenti di polizia e quale sia la nostra posizione.” La Modrovich non voleva restarne fuori, anche alla luce dei recenti eventi che stanno sconvolgendo l’America, come la morte dell’afroamericano George Floyd.

“Per noi è importante esaminare il problema all’interno del nostro mondo e attraverso gli occhi dei personaggi; vederli chiaramente ed emotivamente. Non vogliamo far finta che il nostro show non sia ambientato nel mondo della polizia.” In altre parole, ignorare la questione sarebbe stato difficile dato che Lucifer è prima di tutto un prodotto poliziesco.

I due showrunners hanno anche parlato dell’effetto del rinnovo di Lucifer 6 sull’intera serie. “Eravamo nel bel mezzo della scrittura del finale, quando io e Joe abbiamo ricevuto una chiamata, ‘Ehi, e se ci fosse una sesta stagione?’ Stavo scrivendo le ultime dieci pagine dell’episodio. Non l’ho finito. È stato divertente.”