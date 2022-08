The Sandman 2 non è ancora stato confermato da Netflix e c’è una buona ragione dietro. La serie tv, basata sui celebri fumetti di Neil Gaiman, ha debuttato su Netflix il 5 agosto er per tutte queste settimane ha sempre ottenuto i primi posti nella classifica dei titoli più visti sulla piattaforma.

Finora, The Sandman ha accumulato oltre 127,5 milioni di ore di visualizzazione su Netflix, ma Gaiman pensa che “potrebbe non essere abbastanza” per rinnovarla per una seconda stagione.

Rispondendo ad alcune domande su Twitter durante il fine settimana, l’autore dei fumetti ha spiegato perché i fan dovrebbero stare attenti: nonostante l’enorme popolarità, non è detto che The Sandman 2 venga confermato, spiegando il motivo:

Sandman è uno spettacolo davvero costoso. E per far sì che Netflix rilasci i soldi necessari per farci fare un’altra stagione, dobbiamo piazzarci incredibilmente bene. Quindi sì, siamo stati il ​​miglior show al mondo nelle ultime due settimane. Ma potrebbe non bastare.

The Sandman è attualmente nella Top 10 in 93 paesi su Netflix ed è il numero uno in paesi tra cui Stati Uniti, Regno Unito, India, Australia, Canada, Brasile, Italia, Grecia, Israele, Portogallo, Spagna, Ucraina, Pakistan e molti altri.

Eppure il co-sviluppatore/produttore esecutivo David S. Goyer si è detto positivo su un possibile rinnovo, confermando che la scrittura di The Sandman 2 è in corso. Inoltre ha notato come dopo aver gettato le basi dell’universo di Sogno, poi sia stato più facile tracciare la storia successiva:

In un certo senso, è più facile perché abbiamo educato il pubblico alle idee di base. Abbiamo mostrato come la vita onirica può influenzare il mondo della veglia. Con queste basi, lo spettacolo ora può continuare su quei temi.

