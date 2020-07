Tutte le fiction e le serie Rai dell’autunno 2020 e quelle in arrivo nel 2021, da Doc a Pizzofalcone

La presentazione dei palinsesti della prima parte della prossima stagione televisiva ha ufficializzato i titoli delle fiction e delle serie Rai dell’autunno 2020 e quelli che si faranno attendere fino al prossimo anno.

I ritorni

Non c’è ancora traccia de L’Amica Geniale 3, le cui riprese non sono ancora iniziate, ma quest’autunno torna in onda coi nuovi episodi un grande successo di pubblico della scorsa primavera, Doc Nelle Tue Mani: la seconda parte della prima stagione, la cui produzione era stata interrotta dall’emergenza Coronavirus, è attualmente in produzione. Le riprese del medical drama con Luca Argentero, ispirato alla vera storia del medico di Lodi Pierdante Piccioni, sono appena ripartite a Roma, dove si stanno girando i 4 episodi rimasti in sospeso. Tornano in autunno su Rai1 anche altri due sequel: la seconda stagione del crime Nero A Metà con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz e la terza ed ultima stagione della commedia L’Allieva con la rodata coppia Mastronardi-Guanciale.

I debutti assoluti del 2020

Tra le nuove serie che debuttano in autunno, invece, ci sono tre polizieschi: Io ti Cercherò è una serie drammatica diretta da Gianluca Maria Tavarelli, con protagonista Alessandro Gassmann nei panni di un ex poliziotto che indaga sulla morte del figlio; Gli Orologi del Diavolo, per la regia di Roberto Angelini, è l’attesa co-produzione italo-spagnola con Beppe Fiorello tratta dal libro omonimo di Federico Ruffo sulla storia di Gianfranco Franciosi, meccanico nautico infiltrato tra i narcos per la polizia; Vite in Fuga, con Claudio Gioè ed Anna Valle, è un thriller familiare diretto da Luca Ribuoli, la storia di una famiglia costretta a vivere sotto falsa identità dopo il crollo di una banca che innesca sospetti su uno dei suoi dirigenti.

Le fiction e le serie del 2021

Ben più ampio il ventaglio di titoli che è destinato al debutto il prossimo anno: oltre alla serie evento internazionale Leonardo che celebra il genio di Da Vinci, andrà in onda nel 2021 l’ultimo episodio de Il Commissario Montalbano tratto dai romanzi di Andrea Camilleri, mentre l’altro grande evento dell’anno sarà Esterno Notte, la serie di Marco Bellocchio sul rapimento di Aldo Moro raccontato, in ogni episodio, da un punto di vista diverso (quelli della moglie Eleonora, di Francesco Cossiga, di Paolo VI, della brigatista Adriana Faranda).

Sempre nel 2021 tornano alcuni titoli di grande richiamo per il pubblico di Rai1 come I Bastardi di Pizzofalcone con la terza stagione, Che Dio Ci Aiuti giunta ormai alla sesta, il secondo capitolo de La Compagnia del Cigno e il sesto di Un Passo dal Cielo, che cambia location passando dal Trentino al Veneto.

Tra i titoli nuovi di zecca attesi nel 2021, il debutto de Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale, per la regia di Alessandro D’Alatri, e la serie tratta dalle opere di Savatteri Màkari, ambientata nella riserva dello Zingaro a Trapani, con Claudio Gioè. Tre serie avranno per protagoniste altrettante donne: Serena Rossi sarà Mina Settembre, coraggiosa assistente sociale napoletana del Rione Sanità; Vittoria Puccini è la protagonista de La Fuggitiva, dramma familiare diretto da Carlo Carlei, mentre Luisa Ranieri sta girando in Puglia Lolita Lobosco, serie su una volitiva vicequestore barese, per la regia di Luca Miniero.

Nel 2021 anche Rai2 ospita i prodotti originali di Rai Fiction, con l’attesa quarta stagione di Rocco Schiavone e due debutti assoluti: Mare Fuori, racconto di formazione ambientato in un carcere minorile, e L’Alligatore, con Matteo Martari nei panni del detective dei romanzi noir di Massimo Carlotto.

Rai Fiction

L’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, che ha assunto ad interim la direzione di Rai Fiction dopo il passaggio di Eleonora Andreatta a Netflix, ha precisato che non tutto quello che vedremo in autunno era già stato prodotto e confezionato prima dell’emergenza Coronavirus e che i set stanno riaprendo proprio in queste settimane con le cautele previste dal protocollo anticontagio. Non è stato ancora scelto l’eventuale sostituto della Andreatta e Salini è stato molto vago in conferenza stampa sulla durata del suo interim.