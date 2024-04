Seconda puntata de Il Clandestino, la nuova fiction Rai con protagonista Edoardo Leo. L’attore romano interpreta un ex poliziotto il cui passato gli ha provocato un’enorme ferita; per alleviare i suoi tormenti, l’uomo ha aperto un’agenzia investigativa “clandestina” per mettersi al servizio degli invisibili, coloro che non vengono aiutati da nessuno.

Stasera, 15 aprile, va in onda su Rai1 un nuovo appuntamento. La fiction è una coproduzione Rai Fiction – Italian International Film ed è prodotta da Fulvio e Paola Lucisano.

Luca Travaglia, prima di perdere Khadija, grande amore della sua vita, era uno stimato e rispettato ispettore capo dell’antiterrorismo. Sul lavoro era circondato da amici e fidati collaboratori: Maganza, De Giglio e Bonetti. Durante un attentato, Khadija muore e Bonetti perde l’uso delle gambe. La vita di Luca cambia radicalmente. Lui, per non sentire dolore spegne tutte le emozioni, abbandona il lavoro e affoga i dispiaceri nell’alcol.

Diventa buttafuori a Milano nei locali notturni, così paga le cure di Bonetti. Ciò che guadagna, però, non basta. Così decide di fare la guardia del corpo di Carolina, una ricca donna milanese, e l’investigatore privato, aprendo l’agenzia “Il Clandestino” insieme a Palitha, il suo padrone di casa. Per risolvere i casi più complessi, Luca può contare sull’aiuto di Maganza e De Giglio. In sei puntate, Travaglia sarà costretto a confrontarsi con i suoi errori e a fare i conti col passato di Khadija.

Nel cast de Il Clandestino: Edoardo Leo nei panni di Luca Travaglia; Hassani Shapi è Palitha; Alice Arcuri è Carolina; Lavinia Longhi è Kadijha; Fausto Maria Sciarappa è Maganza; Mattia Mele è Bonetti; Michele Savoia è De Giglio.

Di seguito le anticipazioni sulla seconda puntata dal titolo “Chinatown”. Luca Travaglia si trova ancora una volta a navigare tra le acque torbide dell’etica e della moralità mentre cerca di risolvere un caso che metterà alla prova le sue convinzioni più profonde. Tutto inizia con una richiesta apparentemente semplice da parte di una donna di origine cinese: ottenere un video che dimostri il tradimento del marito. Pur essendo consapevole dei rischi che questo incarico comporta, la sua situazione finanziaria precaria lo costringe ad accettare. Tuttavia, ciò che sembra essere un caso ordinario si trasforma rapidamente in un intrigo complesso e perfino pericoloso.

L’appuntamento con la seconda puntata de Il Clandestino è per stasera alle 21:30 su Rai1.

