Che Dio ci Aiuti 8 arriverà solo il prossimo anno. A darne conferma è la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, che ne ha parlato nel corso di una lunga intervista con TV Sorrisi e Canzoni.

Nella passata stagione, Elena Sofia Ricci aveva deciso di lasciare il cast della fortunata serie – almeno a tempo pieno – per dedicarsi ad altri progetti. L’attrice ha quindi passato il testimone a Francesca Chillemi, che nei panni della novizia Azzurra ha saputo mantenere alto l’interesse del pubblico per l’apprezzata produzione Rai.

L’avevamo lasciata prendere ufficialmente i voti; un emozionante momento a cui Suor Angela non poteva mancare. Elena Sofia Ricci è infatti tornata per l’occasione. E la rivedremo ancora nella prossima stagione. A Sorrisi, la Ammirati ha dichiarato:

“Che Dio ci aiuti 8 lo vedremo nel 2025. Elena Sofia Ricci comparirà in qualche episodio e Francesca Chillemi rappresenterà il cuore del racconto.”

Grosse novità in arrivo per quanto riguarda la location: “Da Assisi ci si sposterà a Roma e non saremo più in un convento ma in una casa di accoglienza per ragazze in difficoltà. La serie continuerà a stare al passo coi tempi raccontando un Paese che sta cambiando”, ha concluso.

Bocca cucita ancora sul cast che affiancherà la Chillemi in Che Dio ci Aiuti 8. Molto probabilmente ci sarà ancora Suor Teresa (l’attrice Fiorenza Pieri), new entry della passata stagione, così come Suor Costanza (Valeria Fabrizi, il cui ruolo era stato già ridimensionato).

Stando a indiscrezioni dovrebbe tornare anche Pierpaolo Spollon nel ruolo del dottor Emiliano, ma al momento si tratta solo di voci di corridoio. Il percorso del suo personaggio sembra essersi concluso dopo aver trovato la famiglia che desiderava al fianco della giovane estetista Sara e del piccolo Elia.

Per saperne di più non resta che attendere i prossimi mesi.

Continua a leggere su optimagazine.com.