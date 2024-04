Sembra giunta ai titoli di coda la storia d’amore tra Amadeus e la RAI. Amadeus sarebbe in procinto di accasarsi a Discovery, anche se al momento non c’è ancora nulla d’ufficiale. Il clamoroso trasloco di Amadeus è stato in qualche misura anticipato dalle indiscrezioni di Dagospia, da qualche battuta di Fiorello, da un’inchiesta del Corriere della Sera.

I media ed i social seguono minuto dopo minuto la vicenda. E minuto dopo minuto arrivano dettagli, retroscena, rivelazioni. Amadeus intanto continua ad aprire pacchi ogni sera mentre l’Italia intera trattiene il fiato per conoscere il destino del trionfatore di Sanremo.

L’addio di Amadeus alla Rai proprio come quello di Pippo Baudo e Mike Bongiorno che approdarono – facendo scalpore – alle reti Mediaset del sempre più rampante ed ambizioso Silvio Berlusconi. Quei due passaggi furono epocali. Di certo l’eventuale trasloco di Amadeus non avrebbe la stessa portata storica ma sicuramente aprirebbero una pagina nuova nell’intrattenimento italiano.

Non sono solo canzonette. In ballo ci sono ascolti e centinaia di milioni di euro. E dopo il caso Fazio , la Rai con Amadeus rischia di perdere un altro big di ascolti e raccolta pubblicitaria. Un pericolo che la Rai vorrebbe scongiurare a suon di denaro e promesse di autonomia totale.

Due condizioni molto complicate in un’azienda che pur sempre spende il denaro dei contribuenti e deve mantenersi entro certi parametri. Per quanto riguarda l’autonomia, quella è fuori discussione in un contesto fortemente politicizzato come quello della Rai. Discovery da questo punto di vista ha certamente meno vincoli ma anche meno pubblico. E di certo non mancherebbero anche a Discovery le pressioni per scegliere l’uno o l’altro artista.

Amadeus ha dato tanto alla Rai, ma anche la Rai ha dato tantissimo ad Amadeus. La situazione è in costante evoluzione. Il destino di Amadeus lo scopriremo solo vivendo, ricordando sempre che stiamo parlando di “pacchi” e canzoncine. C’è qualcosa di più importante ed interessante ?

