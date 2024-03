Euphoria 3 non uscirà nel 2025. La terza stagione, rinviata più volte e infine confermata per il prossimo anno, è stata rimandata a tempo indeterminato. La serie tv, che ha debuttato nel 2019 su HBO e poi in Italia su Sky, esplora il mondo della generazione Z senza freni, tra sesso, droga ed eccessi.

“HBO e Sam Levinson restano impegnati a realizzare una terza stagione”, ha detto un portavoce della HBO alla stampa. “Nel frattempo, stiamo consentendo al nostro cast, attualmente molto richiesto, di perseguire abbracciando altre opportunità.”

La seconda stagione è stata trasmessa nel 2022, anticipata da alcuni episodi che funzionavano “da ponte” tra un capitolo e l’altro. In quel caso, il ritardo nella messa in onda era stato influenzato dalla pandemia di Covid-19, che impediva quindi le riprese. E adesso?

La morte di uno dei membri del cast, Angus Cloud, scomparso lo scorso anno all’età di 25 anni, ha sicuramente compromesso ulteriormente la produzione di Euphoria 3. L’attore ha interpretato Fez, lo spacciatore di droga a cui Rue (interpretata da Zendaya) era molto legata. A ciò si aggiunge anche lo sciopero degli sceneggiatori dell’anno scorso, che ha raggiunto il culmine durante l’estate.

Con i lavori sulla terza stagione attualmente sospesi (i copioni non sono ancora completi), cosa farà il resto del cast? Zendaya è super richiesta a Hollywood: da poco l’abbiamo vista in Dune 2, e prossimamente sarà nel nuovo film di Luca Guadagnino, Challengers.

Sydney Sweeney, interprete di Cassie Howard, è lanciatissima: dopo la rom-com Tutti Tranne Te, è protagonista dell’horror Immaculate, da lei anche prodotto. Anche la carriera di Jacob Elordi è decollata grazie a Euphoria. Dopo aver interpretato Elvis Presley nel biopic di Sofia Coppola Priscilla, l’attore ha recitato in Saltburn e interpreterà il Mostro di Frankenstein nella rivisitazione di Guillermo del Toro.

Lanciatissima anche Hunter Schafer, interprete di Jules Vaughn nella serie tv. L’attrice e modella ha debuttato sul grande schermo con Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente.

