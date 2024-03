Luce verde per la serie televisiva su Amanda Knox. Hulu, canale streaming della Disney, ha confermato il progetto che porterà in TV la vicenda giudiziaria di Perugia sulla morte di Meredith Kercher, nella quale la studentessa di Seattle fu prima condannata per omicidio e poi assolta. La notizia era nell’aria da qualche mese ma ora è arrivata la conferma ufficiale.

La protagonista della storia sarà produttrice insieme con Monica Lewinsky, ex stagista alla Casa Bianca di Bill Clinton, al centro dello scandalo Sexgate.

A interpretare il ruolo di Amanda Knox sarà Margaret Qualley, in televisione ha già avuto ruoli in The Leftovers – Svaniti nel nulla, Fosse/Verdon e Maid, mentre per il cinema può vantare tra le altre cose una collaborazione con Quentin Tarantino in C’era una volta a… Hollywood.

Oltre a Knox e a Lewinsky, il team di progetto è composto anche da Warren Littlefield (Fargo e Il Racconto dell’Ancella) e KJ Steinberg (This Is Us, Mistresses e Gossip Girl) che firmerà anche la sceneggiatura.

La serie, strutturata in 8 episodi da un’ora ciascuno, secondo quanto descritto dalla produzione, è “basata sulla storia vera di come la Knox è stata erroneamente condannata per l’omicidio di Meredith e descrive la sua odissea di sedici anni per liberarsi“.

