Dopo il successo della prima stagione, la HBO è al lavoro per la realizzazione di The Last of Us 2, serie ispirata all’omonimo videogioco di culto, sviluppato da Naughty Dog per PlayStation.

L’attività di casting procede con l’annuncio di tre nuovi interpreti che avranno un ruolo centrale nella seconda stagione: si tratta di:

Kaitlyn Dever , che sarà Abby

, che sarà Abby Young Mazino , nei panni di Jesse

, nei panni di Jesse Isabela Merced, che interpreterà Dina

Nomi illustri, dunque, si aggiungono a un cast già di notevole spessore per una serie che ha saputo in qualche modo replicare in televisione ciò che il suo omologo ha rappresentato nel mercato videoludico.

La serie, prodotta tra gli altri da Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi, scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (che si era occupato anche dei testi del gioco), racconta di un mondo post apocalittico, in cuiJoel (Pedro Pascal), ha il compito di portare una ragazzina, Ellie (Bella Ramsey), fuori da un’area di quarantena. Insieme dovranno attraversare l’America, prendendosi cura l’uno dell’altra per poter sopravvivere.

Isabela Merced, apprezzata in The House That Jack Built, Transformers: La vendetta del soldato e Soldado di Stefano Sollima, è l’ultima new entry, in ordine temporale, annunciata dai produttori di The Last of Us, che hanno sottolineato come il personaggio di Dina sia perfetto per l’attrice.

Dina è affettuosa, brillante, selvaggia, divertente, onesta, pericolosa e immediatamente amabile Puoi passare tutta la vita a cercare un attore che incarni senza sforzi tutte queste cose o puoi trovare Isabela Merced al primo colpo. Non potremmo essere più orgogliosi di averla nella nostra famiglia Craig Mazin e Neil Druckmann

