Dalla cronaca nera alle serie TV. Questo il percorso di Amanda Knox, la studentessa americana che nel 2007 fu prima condannata e poi assolta per l’omicidio di Meredith Kercher. La donna oggi si appresta a raccontare la sua verità sul piccolo schermo.

Secondo quanto riferisce il sito web statunitense Deadline, Hulu starebbe per approvare una miniserie in cui la Knox racconterà il “caso Meredith”, con i dettagli della vicenda giudiziaria che ha coinvolto lei stessa, e i conseguenti strascichi.

Al suo fianco potrebbero esserci due nomi di grande richiamo:

Warren Littlefield , attore apprezzato in Fargo e Il Racconto dell’Ancella

, attore apprezzato in Fargo e Il Racconto dell’Ancella Monica Lewinsky, ex stagista della Casa Bianca coinvolta nello scandalo sexgate

Sempre secondo Deadline, la produzione avrebbe iniziato iil casting per la serie e starebbe cercando un’attrice che possa interpretare Amanda Knox. La testata statunitense fa sapere inoltre che la sceneggiatura, basata sul caso giudiziario che ha coinvolto la protagonista a partire dalla condanna del 2009, sarà affidata a KJ Steinberg (This Is Us).

Monica Lewinsky, da anni attivissima con iniziative per combattere le gogne mediatiche, di cui lei stessa era stata vittima a 21 anni, durante il processo all’allora presidente americano Clinton, a ottobre 2023 aveva annunciato di essere parte dello staff di “una mini serie su un’altra giovane donna che ha visto la sua vita decimata e fatta a pezzi sul palcoscenico mondiale, ma in qualche modo è riuscita a sopravvivere”. La Lewinsky aveva già prodotto una miniserie dal titolo Impeachment: American Crime Story, in cui veniva raccontata la sua storia, andata in onda su FX e Hulu.

