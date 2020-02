Da Elton John a Billie Eilish, tutte le esibizioni musicali della notte degli Oscar 2020

Anche quest’anno, la notte degli Oscar 2020 offrirà agli spettatori un susseguirsi di momenti accesi da alcune star che si esibiranno sul prestigioso palco. Tra i più attesi i musicisti, dai mostri sacri come Elton John agli astri nascenti come Billie Eilish. Uno spazio speciale sarà riservato agli artisti candidati alla categoria Migliore canzone originale, che si esibiranno durante la serata. che si svolgerà domenica 9 febbraio.

Migliore canzone originale

Il musical Cats non ha ricevuto nessuna nomination. Discorso diverso, invece, per il brano (I’m Gonna) Love Me Again di Elton John e Bernie Taupin, canzone presente nel biopic Rocketman, nel quale viene interpretata dal protagonista Taron Egerton.

Per quanto riguarda i film Disney, che poco spazio hanno trovato in questa edizione degli Oscar, vi sono due candidature: la prima per Into The Unknown di Robert Lopez e Kristen Anderson-Lopez (con alle spalle già 2 vittorie), presente nel film Frozen 2, e la seconda I Can’t Let You Throw Yourself Away di Randy Newman, contenuta in Toy Story 4.

Concludiamo con I’m Standing With You di Diane Warren, presente nella pellicola Breakthrough, e Stand Up di Joshuah Brian Campbell e Cynthia Erivo, che possiamo ascoltare in Harriet.

Migliore colona sonora

Per quanto riguarda la Migliore colonna sonora, anche qui abbiamo una cinquina composta da vecchie conoscenze e alcune novità. Troviamo Thomas Newman per 1917, film che potrebbe vincere la statuetta più desiderata, Randy Newman per Marriage Story, Alexandre Desplat per Little Women, Hildur Guðnadóttir per Joker e John Williams per Star Wars: The Rise Of Skywalker. Quest’ultimo, in particolare, ha una lunga storia con gli Oscar: il compositore della colonna sonora di Guerre Stellari ha ottenuto, dal 1968 ad oggi, ben 52 candidature e ha vinto 5 statuette. Anche il compositore e cantautore Randy Newman ha un palmarès importante. L’artista ha infatti collezionato ben 17 candidature agli Oscar, di cui 2 quest’anno, e 2 premi vinti.

Un direttore d’orchestra di sesso femminile

Una vera novità riguarda il direttore dell’orchestra, Eímear Noone, la prima donna nella storia del premio a ricoprire questo ruolo. L’artista è molto conosciuta in Irlanda, specialmente per aver composto alcune tracce musicali dei videogiochi World of Warcraft e Warlords of Draenor. Noone dovrebbe dirigere 5 pezzi, prima di passare la parola al collega Rickey Minor, che ha già diretto l’orchestra della 91esima Notte degli Oscar. Eímear Noone si occuperà delle musiche candidate, tra cui la colonna sonora di Joker e quella di Star Wars: The Rise of Skywalker. Noone ha dichiarato, durante un’intervista rilasciata a Variety:

È un onore essere lì, per aiutare a normalizzare qualcosa che faccio ogni giorno. Le bambine di tutto il mondo vedranno questo e diranno: ‘Penso che lo farò’. Questo è quello che vogliamo.

Billie Eilish agli Oscar 2020

Dopo aver trionfato durante la premiazione dei Grammy Awards del 2020, Billie Eilish ha confermato che si esibirà durante la notte degli Oscar. Non è ancora chiaro cosa la giovane artista canterà. Quasi certamente, però, offrirà al pubblico una traccia musicale presente in James Bond: No Time to Die.

Eilish, a soli 18 anni, è infatti stata scelta per comporre e registrare la colonna sonora del prossimo film in cui vedremo le avventure dell’agente segreto. Così facendo, è diventata a tutti gli effetti la più giovane cantante a registrare una traccia per la saga.

Are you ready? @billieeilish will take to the #Oscars stage for a special performance! Watch live on @ABC. pic.twitter.com/CsNmjDD2Bi — The Academy (@TheAcademy) January 29, 2020

Elton John e gli altri candidati agli Oscar 2020

Durante la serata, anche i candidati nella categoria Migliore canzone originale si esibiranno. Elton John, con le sue canzoni che spaziano nel symphonic rock, glam rock, pop rock, hard rock e piano rock, salirà sul palco. Gli spettatori potranno gustare (I’m Gonna) Love Me Again, direttamente dal suo biopic intitolato Rocketman. Non è facile poter ipotizzare cosa abbia in mente John. Certamente, non ci troveremo davanti a un duetto con Taron Egerton. Vincitore di un Golden Globe e nominato per un SAG Award, Egerton si è già esibito con il rockers britannico. David Furnish, il produttore del biopic, ha dichiarato:

Taron ha terminato il suo viaggio con Rocketman ai BAFTA. Ha lavorato duramente fino ad ora, e gli siamo grati. Ha già ricevuto una serie di offerte davvero fantastiche.

Confermato che anche gli altri candidati, ovvero Cynthia Erivo, Idina Menzel, Chrissy Metz e Randy Newman, avranno uno spazio durante la serata. Randy Newman sarà sul palco per eseguire la canzone I Can’t Let You Throw Yourself Away, presente in Toy Story 4. I fan dei film Disney avranno modo di apprezzare Idina Menzel, dopo il successo di Let It Go, con la canzone presente in Frozen II , ovvero Into The Unknown.

Cynthia Erivo, che è anche candidata come Miglior attrice per il ruolo in Harriet, porterà al pubblico la canzone Stand Up. Chrissy Metz, invece, porterà una canzone con una tematica molto forte, intitolata I’m Standing With You.