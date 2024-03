Nei migliori album di Elton John c’è tutta la storia di un cantautore che ha segnato tutte le epoche della scena internazionale, capace di regalare al pubblico ballate indimenticabili alternate all’energia del rock’n’roll. Ancora oggi Sir Elton è una lezione di stile e di musica, con le sue canzoni che negli anni sono diventate pietre miliari per tutti gli artisti contemporanei che da lui hanno solo da imparare.

Elton John (1970)

Elton John è il suo secondo album. Il disco parte col botto con la bellissima Your Song come prima traccia, ma Elton John è anche l’album di The King Must Die. Nell’edizione 1995 troveremo anche Rock’n’Roll Madonna.

Honky Château (1972)

Con Honky Château Elton John segna la prima svolta della sua carriera. Il rock’n’roll frenetico dei primi album cede il posto ad atmosfere più morbide che troviamo in Rocket Man e Donkey Cat.

Goodbye Yellow Brick Road (1973)

Per molti Goodbye Yellow Brick Road è il capolavoro di Elton John. Il disco è strutturato come un concept album e contiene la maggior parte dei brani che hanno fatto la storia del cantautore: Candle In The Wind, la title-track, Funeral For a Friend/Love Lies Bleeding. Candle In The Wind è un brano sulla morte che strappa alla vita anche le stelle in carriera. Per questo brano Elton John sceglie come musa Marilyn Monroe, e il brano ritornerà nel 1997 con l’edizione dedicata a Lady Diana.

The Big Picture (1997)

Dedicato a Gianni Versace nell’anno del suo assassinio, The Big Picture è per questo motivo un album estremamente intimo e profondo come testimoniano canzoni del calibro di Recover Your Soul e Live Like Horses.

Songs From The West Coast (2001)

Songs From The West Coast è un lieto ritorno di Elton John alle sonorità delle origini, come testimonia The Emperor’s New Clothes che ha un taglio autobiografico in cui troviamo un racconto degli esordi della collaborazione artistica tra Elton John e Bernie Taupin.

