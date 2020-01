La notte dei Grammy Awards 2020, oltre 40 artisti sul palco: nomination e favoriti della 62ª edizione

La notte degli Oscar della musica va in scena ancora una volta allo Staples Center, a Los Angeles, il 26 gennaio: Alicia Keys, 15 volte vincitrice del premio, conduce i Grammy Awards 2020, per il suo secondo anno consecutivo alla guida della serata di premiazione.

In un’edizione che vede molti volti storici ma anche diverse novità nell’elenco dei nominati, non è da escludere che ci siano sorprese rispetto ai pronostici per i vincitori dei tre grandi premi della serata (Album, Musica e Canzone dell’Anno).

Le Nomination ai Grammy Awards 2020

Tra le new entry che hanno spopolato nella lista delle nomination della Recording Academy ai Grammy Awards 2020, le rivelazioni Lizzo e Billie Eilish sono tra le grandi favorite, insieme a Lana Del Rey che è stata nominata nella categoria Canzone e Album dell’anno dopo l’enorme apprezzamento di critica per il suo ultimo album Norman Fucking Rockwell!. Secondo Variety, che in genere azzecca le previsioni, il Grammofono d’Oro per il disco dell’anno potrebbe andare ad Ariana Grande, che risulta in nomination sia per la Musica dell’Anno che per l’Album dell’Anno, rispettivamente per 7 Rings e il disco Thank U, Next. In entrambe le categorie compete con Lil Nas X, in lizza con Old Town Road e 7, con Lizzo nominata per Truth Hurts e con Billie Eilish per Bad Guy. Taylor Swift è stata esclusa dalle categorie Album e Musica dell’Anno, ma compete con il brano Lover per la Canzone dell’Anno e il Miglior Album Pop Vocale, mentre You Need to Calm Down è in corsa per la Miglior Performance Pop Solista. Non ha ottenuto le nomination sperate Lady Gaga con l’album colonna sonora del film A Star Is Born: per lei solo due candidature nelle categorie Canzone dell’Anno e Miglior Canzone Scritta per un Mezzo Visivo, rispettivamente con Always Remember Us This Way e I’ll Never Love Again (Film Version), mentre il disco compete come Miglior Colonna Sonora. Un’altra reginetta dei Grammy, Beyoncé, concorre con gli album Spirit e The Lion King: The Gift, incisi per il live-action de Il Re Leone, in quattro categorie.

A fare incetta di nomination quest’anno è stata Lizzo, con ben 8 nomination, presente tra le altre in tutte le categorie principali con l’album Cuz I Love You, che concorre come Migliore dell’Anno, e il singolo Truth Hurts, in corsa come Musica, Canzone e Miglior Performance Solista dell’Anno. Nella categoria Artista Emergente, sfida Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Maggie Rogers, Rosalía, Tank and the Bangas e Yola.

Ecco l’elenco delle nomination ai Grammy Awards 2020 nelle principali categorie.

Album dell’Anno

Bon Iver – i,i

Lana Del Rey – Norman Fucking Rockwell!

Billie Eilish – When We All Fall Asleep Where Do We Go

H.E.R. – I Used to Know Her

Ariana Grande – thank u, next

Lil Nas X – 7

Lizzo – Cuz I Love You

Vampire Weekend – Father of the Bride

Musica dell’Anno

Bon Iver – Hey Ma

Billie Eilish – Bad Guy

Ariana Grande – 7 rings

H.E.R. – Hard Place

Khalid – Talk

Lil Nas X – Old Town Road

Lizzo – Truth Hurts

Post Malone – Sunflower

Canzone dell’Anno

Lady Gaga – Always Remember Us This Way

Billie Eilish – Bad Guy

Brandi Carlile – Bring My Flowers Now

H.E.R. – Hard Place

Taylor Swift – Lover

Lana Del Rey – Norman Fucking Rockwell

Lewis Capaldi – Someone You Love

Lizzo – Truth Hurts

Miglior Artista Emergente

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalía

Tank and the Bangas

Yola

Miglior Performance Pop Solista

Beyoncé – Spirit

Billie Eilish – Bad Guy

Ariana Grande – 7 rings

Lizzo – Truth Hurts

Taylor Swift – You Need to Calm Down

Miglior Duetto o Performance di Gruppo Pop

Ariana Grande & the Social House – Boyfriend

The Jonas Brothers – Sucker

Lil Nas X – Old Town Road (ft. Billy Ray Cyrus)

Post Malone – Sunflower [ft. Swae Lee]

Shawn Mendes & Camila Cabello – Señorita

Miglior Album Pop Vocale

Beyoncé – The Lion King: The Gift

Billie Eilish – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Ariana Grande – thank u, next

Ed Sheeran – No.6 Collaborations Project

Taylor Swift – Lover

Miglior Musica Dance

Bonobo – Linked

The Chemical Brothers – Got to Keep On

Meduza featuring Goodboys – Piece of Your Heart

Rüfüs Du Sol – Underwater

Skrillex & Boys Noize Featuring Ty Dolla $ign – Midnight Hour

Miglior Album Dance/Elettronico

Apparat – LP5

The Chemical Brothers – No Geography

Flume – Hi This Is Flume (Mixtape)

Rüfüs Du Sol – SOLAVE

Tycho – Weather

Miglior Performance Rap

J. Cole – Middle Child

DaBaby – Suge

Dreamville Featuring J.I.D, Bas, J. Cole, EARTHGANG & Young Nudy – Down Bad

Nipsey Hussle Featuring Roddy Ricch & Hit-Boy – Racks in the Middle

Offset Featuring Cardi B – Clout

Miglior Performance Rap/Sung

DJ Khaled Featuring Nipsey Hussle & John Legend – higher

Lil Baby & Gunna – Drip Too Hard

Lil Nas X – Panini

Mustard Featuring Roddy Ricch – Ballin

Young Thug Featuring J. Cole & Travis Scott – The London

Miglior Album Rap

Dreamville – Revenge of the Dreamers III

Meek Mill – Championships

21 Savage – I Am > I Was

Tyler, the Creator – IGOR

YBN Cordae – The Lost Boy

Miglior Performance R&B

Daniel Caesar – Love Again (ft. Brandy)

H.E.R. – Couldn’t Been Her (ft. Bryson Tiller)

Lizzo – Exactly How I Feel (ft. Gucci Mane)

Lucky Daye – Roll Some Mo

Anderson .Paak – Come Home (ft. Andre 3000)

Miglior Canzone R&B

H.E.R. – Could’ve Been

Emily King – Look At Me Now

Chris Brown Featuring Drake – No Guidance

Lucky Daye – Roll Some Mo

PJ Morton Featuring JoJo – Say So

Miglior Performance R&B Tradizionale

BJ The Chicago Kid – Time Today

India.Aire – Steady Love

Lizzo – Jerome

Lucky Daye – Real Games

PJ Morton Featuring Jazmine Sullivan – Built For Love

Miglior Album R&B

BJ The Chicago Kid – 1123

Lucky Daye – Painted

Ella Mai – Ella Mai

PJ Morton – Paul

Anderson.Paak – Ventura

Miglior Album Urban Contemporary

Steve Lacy – Apollo XXI

Lizzo – Cuz I Love You (Deluxe)

Georgia Anne Muldrow – Overload

NAO – Saturn

Jessie Reys – Being Human in Public

Miglior Album Pop Latino

Luis Fonsi – Vida

11:11 – Maluma

Ricardo Montaner – Montaner

Alejandro Sanz – #ElDisco

Fantasia – Sebastian Yatra

Miglior Album Latino, Rock, Urban o Alternative

Bad Bunny – X 100Pre

J Balvin & Bad Bunny – Oasis

Flor De Toloache – Indestructible

iLe – Almadura

ROSALÍA – El Mal Querer

Miglior Colonna Sonora per un Mezzo Visivo

The Lion King: The Songs

Quentin Tarantino’s Once Upon A Time In Hollywood

Rocketman

Spider-Man: Into The Spider-Verse

A Star Is Born

Miglior Canzone Scritta per un Mezzo Visivo

Chris Stapleton – The Ballad Of The Lonesome Cowboy

Dolly Parton – Girl In The Movies

Lady Gaga – I’ll Never Love Again (Film Version)

Beyoncé – Spirit

Thom Yorke – Suspirium

Ospiti e performer

Oltre 40 artisti sono attesi sul palco per esibirsi dal vivo, alcuni in versione solista altri in gruppo. Ariana Grande torna ad esibirsi ai Grammy dopo la polemica dello scorso anno che la vedeva contrapposta agli organizzatori del premio per via dei limiti imposti alla sua performance. Un altro grande ritorno è quello di Demi Lovato, con la prima esibizione live dal 2018, anno in cui è stata ricoverata dopo un’overdose. Ecco la lunga lista, in ordine alfabetico, di tutti i performer attesi sul palco dei Grammy Awards 2020.

Aerosmith

Ariana Grande

Ben Platt

Billie Eilish

Billy Ray Cyrus

Blake Shelton

Bonnie Raitt

Brandi Carlile

BTS

Camila Cabello

Charlie Wilson

Common

Cyndi Lauper

Demi Lovato

Diplo

DJ Khaled

Gary Clark Jr.

Gwen Stefani

H.E.R.

John Legend

Jonas Brothers

Joshua Bell

Kirk Franklin

Lang Lang

Lil Nas X

Lizzo

Mason Ramsey

Meek Mill

Misty Copeland

Preservation Hall

Roddy Ricch

ROSALÍA

Run DMC

Sheila E

Tanya Tucker

The Roots

Trombone Shorty

Tyler the Creator

Usher

War & Treaty

YGAerosmith com Run-DMC

Camila Cabello

Brandi Carlile e Tanya Tucker

Billie Eilish

Kirk Franklin, DJ Khaled, John Legend, Meek Mill, Roddy Ricch e YG (omaggio a Nipsey Hussle)

DELA

Jonas Brothers

Lil Nas X con BTS, Billy Ray Cyrus, Diplo, Mason Ramsey e altri (Old Town Road All-Stars)

Lizzo

Demi Lovato

Bonnie Raitt (omaggio a John Prine)

Rosalia

Blake Shelton

Gary Clark Jr., As raízes

Gwen Stefani

Usher, Sheila E. (omaggio a Prince)

Tyler

Charlie Wilson

Preservation Hall Jazz Band, Trombone Shorty

Presenter

Ad annunciare i premi ci saranno come sempre grandi personalità del mondo dello spettacolo: ecco i presenter incaricati di introdurre i vincitori dei Grammy Awards 2020.

Brandi Carlile

Comum

Ava DuVernay

Cynthia Ervo

Jim Gaffigan

Dua Lipa

Trevor Noah

Ozzy Osbourne con Sharon Osbourne

Billy Porter

Bebe Rexha

Smokey Robinson

Tanya Tucker

Shania Twain

Keith Urban

Stevie Wonder

Diretta Grammy 2020

Non ci sarà una diretta italiana dell’evento, visto che la cerimonia non sarà trasmessa da alcuna emittente nostrana. Per coloro che risiedono nel territorio degli Stati Uniti, la diretta di domenica sera è disponibile su CBS e per gli abbonati al servizio streaming CBS All Access. Sul sito Grammy.com sarà trasmessa anche una cerimonia di anteprima dello spettacolo, con Imogen Heap, Esperanza Spalding e Jimmy Jam che consegnano il primo round di premi Grammy. L’arrivo delle star sul red carpet sarà seguito in streaming da E!, a partire dalla mezzanotte di lunedì 27 gennaio (ora italiana).