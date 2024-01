Tutti Tranne Te è la nuova commedia romantica di Will Gluck in arrivo nelle sale italiane. Il regista e sceneggiatore ne sa qualcosa del genere, dove maschere e divertenti equivoci ne fanno da padroni. Come Easy Girl, in cui Emma Stone indossava una “A” di adultera nella pellicola liberamente ispirata a La Lettera Scarlatta. O in Amici di Letto, dove Mila Kunis e Justin Timberlake intraprendevano una relazione puramente fisica per non impegnarsi in qualcosa di serio.

Il genere della rom-com si è evoluto nel tempo, perfezionandosi e adattandosi alle esigenze del pubblico. C’è qualcosa, però, a non essere cambiato: l’incipit della storia. Lui e lei si incontrano, si piacciono. Poi, per una serie di motivi, accade l’imprevisto. Tra Ben e Bea nel film Tutti Tranne Te succede proprio così: tra loro è colpo di fulmine, ma il primo appuntamento non finisce esattamente come volevano.

I due si ritrovano qualche anno dopo in occasione del matrimonio della sorella di lei. Bea e Ben non sanno di avere amici in comune, ed entrambi si ritrovano quindi costretti a partecipare alla stessa cerimonia nella paradisiaca Australia. Dato il modo in cui si erano lasciati tempo da, Bea e Ben si odiano, mettendo i parenti e familiari in una situazione di disagio. Per evitare che il matrimonio vada a rotoli, tutti confabulano per farli innamorare. Peccato che i due scoprano l’inganno (anche perché le famiglie non sono per niente brave a nascondere il loro piano), quindi decidono, di comune accordo, di fingersi una coppia, ognuno con uno scopo diverso.

Tutti Tranne Te, pur contenendo i classici elementi e i cliché delle rom-com, sa essere un prodotto fresco, divertente e sexy, senza scendere nel volgare. C’è una sorta di rinascita del genere, come abbiamo già visto con la spumeggiante Jennifer Lawrence in Fidanzata in Affitto. Lo stile attinge alla commedia sofisticata degli anni ’40 con la formula che gli americani chiamerebbero “enemies to lovers”, ossia “da nemici ad amanti.”

Certo, impossibile paragonarlo agli eleganti battibecchi tra Cary Grant e Katharine Hepburn (tra i pionieri del genere), ma il gioco di inganni ed equivoci hot fra Glen Powell e Sydney Sweeney sono i punti di forza della pellicola. Forti di una campagna pubblicitaria basata esclusivamente sulla loro innegabile chimica, Tutti Tranne Te centra il bersaglio, regalando una rom-com piacevole, esilarante, con un motivetto musicale risuonerà nelle orecchie anche dopo la fine del film.

Il duo Powell-Sweeney si presta al gioco, tra citazioni alla cultura pop e colte, fino a scene d’azione in acqua. Ben sembra il classico bel ragazzo muscoloso, ma Glen Powell riesce a sradicare il cliché con un’interpretazione buffa, dimostrando di avere anche dei difetti. Con il personaggio di Bea, Sydney Sweeney fa vedere invece al pubblico di non essere solo la dolce e sensuale Cassie di Euphoria, ma di sapersi adattare anche ad altro.

Il film Tutti Tranne Te esce al cinema dal 25 gennaio 2024.

