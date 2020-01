Le nuove serie tv spagnole attese su Netflix entro il 2020

Dopo i successi mondiali de La Casa di Carta, Elite e Vis a Vis, per citare solo i titoli più popolari sul catalogo, sono in arrivo nuove serie tv spagnole su Netflix: la società ha deciso di investire molto sul mercato iberico, aprendo perfino un suo centro di produzione nel nord della Spagna, fuori Madrid, lo scorso anno.

Mai come nell’ultimo decennio, e in particolare nell’ultimo lustro, dalla Spagna sono arrivati sulle emittenti generaliste prima e sulle piattaforme streaming poi un gran numero di serie televisive, tra cui molte soap operas, qualche melodramma in costume, alcuni thriller e diverse serie tv d’azione (ma sempre con un risvolto drammatico/melò).

Se per molti l’attesa è rivolta all’uscita di Elite 3 a marzo, La Casa di Carta 4 ad aprile e lo spin-off di Vis a Vis El Oasis (in onda prima su Fox e poi in arrivo su Netflix), tra i tanti titoli già in produzione e attesi nella piattaforma entro il 2020 – sebbene molti non abbiano ancora una data d’uscita, ci sono diverse produzioni originali al loro debutto.

Molte provengono dalle stesse penne che hanno fatto il successo de La Casa di Carta e Vis a Vis, altre si presentano come serie di stampo completamente diverso. Eccone alcune.

White Lines

Dai creatori de La Casa di Carta e dai produttori di The Crown – binomio inedito e curioso – arriva questa serie ambientata in una selvaggia Ibiza tra discoteche, omicidi e fiumi di cocaina. La storia raccontata da questa coproduzione anglo-spagnola è quella di una donna di Manchester che abbandona il Regno Unito per andare a cercare la verità sulla morte del fratello a Ibiza, un affermato dj della movida isolana ritrovato misteriosamente morto. Alex Pina e Esther Martínez Lobato, gli showrunner de La Casa de Papel, firmano la sceneggiatura, mentre la serie è prodotta dalla società, casa di produzione del pluripremiato dramma inglese sulla Corona The Crown.

Sky Rojo

Sempre dai creatori de La Casa di Carta Pina e Martínez Lobato, arriva questa action series tutta al femminile dall’insolito formato di 25 minuti a episodio: tre prostitute scappano dallo strip club in cui lavorano dopo aver ferito gravemente l’uomo che le sfrutta da anni, iniziando una rocambolesca e pericolosa fuga verso la libertà. Già ufficializzato il cast, composto da volti noti della serialità spagnola come Verónica Sánchez (già protagonista de Il Molo Rosso, scritto dagli stessi autori), la cubana Yany Prado e l’argentina Lali Espósito. Con loro anche Miguel Angel Silvestre, protagonista delle prime stagioni di Velvet e di Sense8. Le riprese sono già partite alla fine del 2019, tra Madrid e Tenerife.

Valeria

Tratta dai romanzi della serie letteraria di Elísabet Benavent, Valeria vede protagoniste Diana Gómez, Paula Malia, Teresa Riott e Silma López, interpreti di un gruppo di amiche alle prese con problemi d’amore, di fedeltà, d’amicizia e di lavoro. La protagonista Valeria, una scrittrice in preda ad un blocco creativo e in crisi con il marito, trova conforto nelle sue migliori amiche, Nerea, Carmen e Lola e Nerea, che la sostengono tra consigli professionali e di cuore. Ecco le quattro protagoniste.

Il disordine che lasci

Questo thriller psicologico ambientato nella Galizia rurale è l’adattamento dell’omonimo romanzo El desorden que dejas di Carlos Montero, che fa anche da regista alla serie. La protagonista Raquel, un insegnante di letteratura, accetta un incarico da supplente nell’istituto scolastico del paesino di cui è originario suo marito. I suoi studenti la accoglieranno con un bigliettino anonimo che preannuncia la sua morte: indagando sull’identità dell’insegnante che sta sostituendo, Raquel scoprirà i segreti di una comunità misteriosa. Nel cast Imma Cuesta, Roberto Enriquez (già Fabio in Vis a Vis) e Arón Piper (Ander in Elite).