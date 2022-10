Alvaro Morte è e resterà per tutti Il Professore de La Casa di Carta. E non sembra certo rammaricarsi di questa identificazione col personaggio che lo ha proiettato nello star system mondiale, trasformando un attore noto solo al pubblico televisivo spagnolo in una star del cinema e della tv nota in tutto il mondo.

Alvaro Morte ha solo parole di affetto nei riguardi del personaggio per cui è riconosciuto dalla stragrande maggioranza dei suoi seguaci e non ha paura di restare ingabbiato in quel personaggio. L’attore ne ha parlato, rispondendo ad una domanda sull’argomento, ospite al programma tv spagnolo El Hormiguero, durante il quale ha presentato il nuovo film Objetos.

Alvaro Morte ha risposto alla domanda del conduttore su quanto si sentisse “perseguitato” dal personaggio del Professore, sottolineando di non avvertire alcun peso, semmai solo gratitudine per quanto quel ruolo gli ha regalato. Ecco le sue dichiarazioni.

Per fortuna che mi perseguita! Il personaggio del Professore mi ha dato tante cose, sono totalmente orgoglioso di averlo interpretato, e felice di ricevere l’amore che continuo a ricevere. Sarebbe molto ingrato da parte mia se dicessi che il personaggio del Professore mi infastidisce minimamente. Sono fortunato anche per il fatto che il pubblico che sta vedendo altri progetti che sto facendo li apprezzi, e apprezzi anche la capacità che puoi avere o meno di passare da un personaggio all’altro. Io, il Professore, lo porterò con me per sempre, per il resto della mia vita. Gli sarò sempre grato.

Non è la prima volta che Alvaro Morte mostra enorme devozione verso il ruolo che lo ha consacrato a star mondiale: evidentemente ora, a produzione finita con la quinta ed ultima stagione, guarda al personaggio con ancora maggior benevolenza e riconoscenza per quel che ha significato per la sua carriera. In altre occasioni non ha escluso di tornare ad interpretare Il Professore in futuro, magari per un sequel o uno spin-off. E chissà che non appaia proprio in Berlino, la prima serie spin-off de La Casa di Carta, appena entrata in produzione per Netflix.

