Anche la nuova serie Berlin di Álex Pina, lo spin-off de La Casa di Carta interpretato da Pedro Alonso, ha trovato un piccolo spazio all’evento TUDUM di Netflix, l’evento globale dedicato ai fan che ha annuciato diverse novità ed esclusive tra cui le date d’uscita di Emily In Paris 3, You 4 e The Crown 5.

La serie Berlin è attesa nel 2023 e non ha ancora una data d’uscita. Ad anticipare qualche caratteristica dello spin-off è un breve dialogo tra l’attore Alonso e lo showrunner Pina, in cui si scambiano la sceneggiatura della nuova serie: l’autore, intervistato dall’interprete di Berlino, racconta l’intenzione di portare in scena una storia di “amore e rapine“. Come nello stile de La Casa di Carta, il personaggio principale sembra rispecchiare anche nello spin-off tutte le caratteristiche per cui è diventato noto (e molto amato, nonostante le criticità) nella serie originale.

La serie Berlin sarà infatti un prequel, una trama in cui un giovane Berlino gira per l’Europa facendo una serie di colpi con una precedente banda, mentre si innamora perdutamente di diverse donne in una “estasi d’edonismo e di piacere“. Per Alonso gli elementi della serie saranno molti: thriller, suspance, umorismo, ma “la cosa più sorprendente è la commedia“, assicura Pina, che intende anche far ridere con questo focus sulla vita di Berlino nei suoi trascorsi giovanili, prima di unirsi alla banda del fratello Sergio (Il Professore dello show originale).

Ecco Alonso e Pina che parlano della serie Berlin, prodotta da VancouverMedia, nel video diffuso durante l’evento TUDUM.

