Cast e personaggi di Berlino di Netflix sono stati presentati per la prima volta dallo streamer nel corso di una conferenza stampa, in vista del primo ciak che sarà battuto ai primi di ottobre.

Se il Berlino di Netflix sarà ancora Pedro Alonso, nonostante la serie sia un prequel e dunque racconti il suo personaggio quando era più giovane, il resto del cast è totalmente inedito rispetto alla serie La Casa di Carta da cui lo spin-off prende le mosse. Con Alonso ci saranno Michelle Jenner, Begoña Vargas, Tristán Ulloa, Julio Peña Fernández e Joel Sánchez. Confermata la squadra creativa de La Casa di Carta, con i creatori e showrunner Álex Pina ed Esther Martínez Lobato a firmare le sceneggiature anche per Berlino. La casa di produzione è sempre Vancouvermedia.

I nomi del cast di Berlino di Netflix sono stati rivelati in una conferenza stampa a Madrid, in cui sono stati diffusi anche primi dettagli sui personaggi e sul genere a cui questa produzione si ispira. Michelle Jenner sarà Keila, un’ingegnera informatica esperta di sicurezza, mentre Julio Peña Fernández interpreta Roi, l’uomo della sicurezza di Berlino, Tristán Ulloa sarà nel ruolo di Damián, l’amico del protagonista, mentre Begoña Vargas sarà Cameron, una donna di potere che ama la bella vita. Infine Joel Sánchez vestirà i panni di Bruce, il meno intelligente del gruppo.

La scrittura di Berlino di Netflix è iniziata già dopo la fine della produzione della quinta ed ultima stagione de La Casa di Carta: Alex Pina ha dichiarato di aver avuto molto tempo a disposizione per lavorare alle sceneggiature. Il suo obiettivo, secondo quanto riportato da Vertele che ha presenziato alla conferenza stampa, è esplorare con questa nuova serie il “lato un po’ più giocoso, comico e romantico del personaggio, senza perdere quella psicopatia che a volte ha”, con una narrazione “più comica, con uno spirito ludico e romantico” ha aggiunto Martínez Lobato. Già durante l’Evento Tudum di Netflix, in un video girato con Alonso, lo showrunner aveva spiegato quale sarà il tono di Berlino e perché piacerà al pubblico della serie originale, visto che mantiene il tema delle rapine ma trasforma il racconto della giovinezza del protagonista in una sorta di commedia anche sentimentale. Nessuno spoiler su eventuali apparizioni di personaggi de La Casa di Carta, anche perché lo scopo è che “Berlino abbia una propria identità“.

Le riprese di Berlino di Netflix iniziano la prossima settimana tra Parigi e la Spagna: ecco il cast alla conferenza stampa che ha annunciato l’inizio della produzione.

